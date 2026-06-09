Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στην Παλλήνη με δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή και αποξηλώσεις 500 μέτρων καλωδίων
ΕΛΛΑΔΑ
Παλλήνη Ρευματοκλοπές

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στην Παλλήνη με δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή και αποξηλώσεις 500 μέτρων καλωδίων

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του KOK

Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στην Παλλήνη με δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή και αποξηλώσεις 500 μέτρων καλωδίων
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 9 Ιουνίου σε οικισμούς Ρομά στην Παλλήνη η οποία και οδήγησε στην σύλληψη δύο ατόμων για ρευματοκλοπή.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας και χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε συνεργασία με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποιήθηκε αποξήλωση περίπου 500 μέτρων καλωδίων που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ρευματοκλοπής. Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται επικίνδυνες, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.


Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.


Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης