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Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στην Παλλήνη με δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή και αποξηλώσεις 500 μέτρων καλωδίων
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στην Παλλήνη με δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή και αποξηλώσεις 500 μέτρων καλωδίων
Κατά την διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του KOK
Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης 9 Ιουνίου σε οικισμούς Ρομά στην Παλλήνη η οποία και οδήγησε στην σύλληψη δύο ατόμων για ρευματοκλοπή.
Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας και χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Σε συνεργασία με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποιήθηκε αποξήλωση περίπου 500 μέτρων καλωδίων που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ρευματοκλοπής. Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται επικίνδυνες, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας και χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Σε συνεργασία με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, πραγματοποιήθηκε αποξήλωση περίπου 500 μέτρων καλωδίων που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ρευματοκλοπής. Οι παρεμβάσεις αυτές κρίνονται επικίνδυνες, καθώς ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.
Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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