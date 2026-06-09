Καταδίωξη στον Κορυδαλλό: Συνελήφθη 25χρονος που εμβόλισε μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. και τραυμάτισε αστυνομικό

Οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και δεν σταμάτησε σε σήμα για ελέγχο - Σε έρευνα στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη, ξίφος, τρεις σουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και 7.100 ευρώ