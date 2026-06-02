Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ: Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα

Το νέο ΠΜΣ «Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα» φιλοδοξεί να καλύψει τις σύγχρονες ακαδημαϊκές, κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες, συνδέοντας τη θεολογική και θρησκειολογική επιστήμη με τις προκλήσεις της εποχής.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Απευθύνεται σε αποφοίτους πανεπιστημίων, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ερευνητές, στελέχη διοίκησης, επαγγελματίες του πολιτισμού, αλλά και σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις θρησκευτικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές διαστάσεις του σύγχρονου κόσμου. Με ανταγωνιστικά δίδακτρα και ευέλικτη δομή σπουδών, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσελκύσει φοιτητές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Κεντρικός άξονας του νέου μεταπτυχιακού είναι η προσφορά τεσσάρων εξειδικεύσεων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Η πρώτη αφορά την Ιστορία, τη Θεολογία και τους Θεσμούς των Θρησκειών, εστιάζοντας στην εξέλιξη των θρησκευτικών παραδόσεων και στη λειτουργία των θεσμών τους. Η δεύτερη ειδίκευση επικεντρώνεται στον Θρησκευτικό Πολιτισμό και τη Διαπολιτισμική Αγωγή, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολιτισμικής συνύπαρξης και της κατανόησης της θρησκευτικής διαφορετικότητας. Η τρίτη, με τίτλο Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες, εξετάζει τη σχέση της θρησκείας με τα κοινωνικά φαινόμενα και τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Η τέταρτη ειδίκευση εστιάζει στην Ηγεσία, την Οικονομία και το Δίκαιο της Εκκλησίας, συνδέοντας ζητήματα διοίκησης, κανονιστικού πλαισίου και εκκλησιαστικής διακυβέρνησης.

Το νέο ΠΜΣ αξιοποιεί τη μακρόχρονη ερευνητική και ακαδημαϊκή εμπειρία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση, επιστημονική έρευνα και πρακτικές εφαρμογές. Παράλληλα, μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες του Τμήματος, ενισχύει την παρουσία των Θρησκευτικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών στον ελληνικό και ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο, συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας γνώσης και στην κατανόηση σύνθετων κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στους τομείς της Θεολογίας και της Θρησκειολογίας, καλλιεργώντας ερευνητικές, αναλυτικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη της σχέσης μεταξύ θρησκευτικών παραδόσεων, κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων και διαπολιτισμικού διαλόγου, καθώς και στην εφαρμογή της θρησκευτικής γνώσης σε σύνθετα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μπορούν να απασχοληθούν στη δημόσια διοίκηση, σε διεθνείς οργανισμούς, σε κυβερνητικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ως ερευνητές, αναλυτές ή επιστημονικοί σύμβουλοι. Παράλληλα, το πρόγραμμα ανοίγει δρόμους στα μέσα ενημέρωσης, στην εκπαίδευση, στην πανεπιστημιακή έρευνα, στις διεθνείς σχέσεις, στη διπλωματία, στον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό, αλλά και σε τομείς που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θρησκευτικές ελευθερίες και τη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση.

Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026 έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις 30 Ιουνίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν μια θέση σε ένα πρόγραμμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις Θρησκευτικές Σπουδές και τη Διαπολιτισμική Έρευνα στην Ελλάδα.





