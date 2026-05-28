Κακουργηματικές διώξεις στους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ Ποινική δίωξη Βόρεια Ελλάδα

Κακουργηματικές διώξεις στους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν

Κακουργηματικές διώξεις στους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Βασιλική Κόκκαλη
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη βόρεια Ελλάδα για τη νέα υπόθεση παράνομων -μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ - επιδοτήσεων, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κατά περίπτωση διώξεις ασκήθηκαν για τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά την άσκηση της δίωξης οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
Βασιλική Κόκκαλη

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ.

Σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αξίζει να επιστρέφουμε σε όσα έχουν πραγματική σημασία. Να επιστρέφουμε σε όσα είναι αυθεντικά. Να επιστρέφουμε εκεί όπου ξεκινούν όλα - στις ρίζες μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης