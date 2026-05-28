Κακουργηματικές διώξεις στους 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη βόρεια Ελλάδα για τη νέα υπόθεση παράνομων -μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ - επιδοτήσεων, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Κατά περίπτωση διώξεις ασκήθηκαν για τα αδικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αμεσης συνέργειας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.
