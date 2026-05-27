Τέλος για τις ΑΙ κάμερες στην Αττική;
Ένα από τα πιο φιλόδοξα ψηφιακά έργα στην ιστορία της ελληνικής τροχαίας ακυρώθηκε, πριν καλά καλά δεχτεί την πρώτη προσφορά. Καλοκαίρι χωρίς τις κάμερες και ίσως και Φθινόπωρο...
Τρεις εταιρείες με παράβολο 15.000 ευρώ η καθεμία πήγαν στην ΕΑΔΗΣΥ και κατήγγειλαν για «φωτογραφικό διαγωνισμό». Και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν είχε άλλη επιλογή από το να ματαιώσει τη διαδικασία εξ ολοκλήρου.
Τι ήταν το έργο και τι προέβλεπε
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση περίπου 1.000 καμερών καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ, οι οποίες θα διαλειτουργούσαν με το «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής & Διαχείρισης Ελέγχων & Προστίμων Τροχαίας – Ελληνικής Αστυνομίας». Στη διακήρυξη, μάλιστα, εμφανίζεται το ακρωνύμιο «ΟΠΣ 5225710».
Από τις 1.000 κάμερες, οι 500 θα μπορούσαν να ανιχνεύουν παραβάσεις σε έως και 4 λωρίδες κυκλοφορίας, και οι υπόλοιπες 500 σε έως και 2 λωρίδες. Χωρίς να ορίζεται στη διακήρυξη σε ποιες ακριβώς περιοχές της χώρας θα τοποθετούνταν.
