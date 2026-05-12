H νέα λεωφόρος της Αθήνας με τέσσερις λωρίδες
ΕΛΛΑΔΑ

H νέα λεωφόρος της Αθήνας με τέσσερις λωρίδες

Μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας ετοιμάζεται για ριζική μεταμόρφωση. Ο Βοτανικός και ο Ελαιώνας, δύο πρώην βιομηχανικές ζώνες που για δεκαετίες έμειναν στο περιθώριο της αστικής ανάπτυξης, μπαίνουν επιτέλους στον χάρτη των μεγάλων αθηναϊκών έργων υποδομής.

H νέα λεωφόρος της Αθήνας με τέσσερις λωρίδες
UPD:

Η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την αλλαγή είναι το πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης, ένα από τα πιο φιλόδοξα αστικά projects που έχει αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, αλλά το έργο ξεπερνά κατά πολύ τα αθλητικά του στοιχεία: περιλαμβάνει νέα πεζοδρόμια, πλήρη οδοφωτισμό, εκτεταμένους χώρους πρασίνου και, κυρίως, ένα ολοκαίνουριο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 8 χιλιομέτρων.

Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ
Ο βασικός άξονας αυτού του νέου οδικού δικτύου είναι η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, ένας δρόμος που κατασκευάζεται εξ αρχής στον Βοτανικό, χωρίς προηγούμενο ιστορικό στον οδικό χάρτη της πόλης. Με μήκος 1,3 χιλιόμετρα και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση —σύνολο τέσσερις λωρίδες— η νέα λεωφόρος θα συνδέει τη Λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ράλλη, ακολουθώντας χάραξη παράλληλη με τον Κηφισό.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Κλείσιμο
UPD:

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης