H νέα λεωφόρος της Αθήνας με τέσσερις λωρίδες
Μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας ετοιμάζεται για ριζική μεταμόρφωση. Ο Βοτανικός και ο Ελαιώνας, δύο πρώην βιομηχανικές ζώνες που για δεκαετίες έμειναν στο περιθώριο της αστικής ανάπτυξης, μπαίνουν επιτέλους στον χάρτη των μεγάλων αθηναϊκών έργων υποδομής.
Η κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή την αλλαγή είναι το πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης, ένα από τα πιο φιλόδοξα αστικά projects που έχει αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων τα τελευταία χρόνια. Στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, αλλά το έργο ξεπερνά κατά πολύ τα αθλητικά του στοιχεία: περιλαμβάνει νέα πεζοδρόμια, πλήρη οδοφωτισμό, εκτεταμένους χώρους πρασίνου και, κυρίως, ένα ολοκαίνουριο οδικό δίκτυο συνολικού μήκους 8 χιλιομέτρων.
Η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ
Ο βασικός άξονας αυτού του νέου οδικού δικτύου είναι η Λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, ένας δρόμος που κατασκευάζεται εξ αρχής στον Βοτανικό, χωρίς προηγούμενο ιστορικό στον οδικό χάρτη της πόλης. Με μήκος 1,3 χιλιόμετρα και δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση —σύνολο τέσσερις λωρίδες— η νέα λεωφόρος θα συνδέει τη Λεωφόρο Αθηνών με την Πέτρου Ράλλη, ακολουθώντας χάραξη παράλληλη με τον Κηφισό.
