Η παράβαση που «αδειάζει» το πορτοφόλι των οδηγών και γεμίζει τα ταμεία
Αναμφίβολα μυαλό δεν βάζουμε ακόμα και αν αφορά απόλυτα και ξεκάθαρα την δική μας ασφάλεια...

Η άνοδος των θερμοκρασιών έφερε και την αναμενόμενη έξαρση ενός χρόνιου ελληνικού αντανακλαστικού: μηχανάκια και σκούτερ να κυκλοφορούν χωρίς κράνος. Μόνο που φέτος το καλοκαίρι η συνέχεια της ιστορίας έχει αλλάξει δραματικά. Μέσα σε μία εβδομάδα, το ελληνικό κράτος εισέπραξε πάνω από 450.000 ευρώ σε πρόστιμα για μη χρήση κράνους — ένα ποσό που μιλά από μόνο του για το μέγεθος του προβλήματος.

Στο πλαίσιο της εθνικής εκστρατείας ελέγχου, η Τροχαία πραγματοποίησε 16.854 ελέγχους σε ολόκληρη την επικράτεια. Το αποτέλεσμα: 1.568 παραβάσεις σε οδηγούς — εκ των οποίων 13 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής — και άλλες 115 σε επιβάτες. Αναλυτικά, οι 1.116 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων, 109 επιβάτες δίκυκλων, ενώ 449 επιβλήθηκαν σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. — ηλεκτρικών πατινιών και παρόμοιων οχημάτων.


