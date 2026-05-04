Ρόδος: Συνελήφθη 50χρονος μασέρ για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Στη δικαιοσύνη παραπέμπεται 50χρονος που απασχολούνταν ως μασέρ σε επιχείρηση της Ρόδου , καθώς καταγγέλθηκε από Γερμανίδα τουρίστρια για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές, η σύλληψη του 50χρονου, έγινε στις 4 το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, έπειτα από καταγγελία 27χρονης Γερμανίδας τουρίστριας. Σε βάρος του κινήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του νόμου διαδικασία.