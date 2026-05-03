Ανατριχιαστικό βίντεο: Ποδηλάτης στον Κηφισό έκανε slipstream πίσω από νταλίκα
Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις απαθανατίζει ένα περιστατικό που δεν χωράει εύκολα στη λογική. Η τεχνική της F1 που μετατρέπεται σε θανάσιμη παγίδα...

Ποδηλάτης κινείται στον Κηφισό, στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, «κολλημένος» πίσω από νταλίκα σε ώρα αιχμής – ανάμεσα σε οχήματα που αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες και με μηδενικά περιθώρια ασφάλειας.

Τι είναι το slipstream και γιατί δεν ανήκει στον δημόσιο δρόμο
Η κίνηση του ποδηλάτη δεν ήταν τυχαία. Πέρα από το ξεκούραστο της υπόθεσεις, ο αναβάτης επιχειρούσε προφανώς να εκμεταλλευτεί το λεγόμενο slipstream, δηλαδή τη ζώνη χαμηλότερης πίεσης και μειωμένης αεροδυναμικής αντίστασης που δημιουργείται ακριβώς πίσω από ένα μεγάλο και βαρύ όχημα σε κίνηση. Όταν ένα φορτηγό τέμνει τον αέρα μπροστά του, δημιουργεί πίσω του μια «φούσκα» χαμηλής πίεσης που κυριολεκτικά «τραβά» όσα κινούνται εντός της, μειώνοντας δραστικά την προσπάθεια που χρειάζεται για να διατηρηθεί η ταχύτητα. Πρόκειται για φαινόμενο πλήρως γνωστό στον κόσμο του αθλητισμού μηχανοκίνητου και μη – στη Formula 1 αποτελεί βασικό εργαλείο στρατηγικής, ενώ και στον ποδηλατικό αθλητισμό, αξιοποιείται συστηματικά...

