Αίγιο: Διαρρήκτης μπήκε σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε κατάστημα με λεία 23.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Ριφιφί Αίγιο Κλοπή Διάρρηξη

Αίγιο: Διαρρήκτης μπήκε σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε κατάστημα με λεία 23.000 ευρώ

Οι αστυνομικές αρχές εξιχνίασαν την υπόθεση – Ο δράστης έκλεψε ηλεκτρικά είδη, κοσμήματα και εργαλεία

Αίγιο: Διαρρήκτης μπήκε σε αποθήκη και έκανε ριφιφί σε κατάστημα με λεία 23.000 ευρώ
Στην ταυτοποίηση του διαρρήκτη, που κατάφερε να μπει σε αποθήκη και μετά να κάνει ριφιφί σε κατάστημα στο Αίγιο προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2026, στο Αίγιο, ο ημεδαπός δράστης φέρεται να παραβίασε αποθήκη, ενώ προχώρησε και σε διάνοιξη οπής σε τοίχο δύο καταστημάτων.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, από τους χώρους αυτούς αφαίρεσε ηλεκτρικά είδη, οικοσκευές, χρυσαφικά, κοσμήματα και εργαλεία, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων, σύμφωνα με την παθούσα, να ανέρχεται στις 23.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία για κλοπή, η οποία διαβιβάστηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης