Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 13 άτομα στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΕΛΑΣ για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης
Στη αυτόφωρη σύλληψη 13 ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν τρία άτομα για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα μεταξύ των οποίων ένας 31χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής για ανθρωποκτονία με πρόθεση και βαριά σωματική βλάβη.
Κατά τις ίδιες αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν επίσης ένας 85χρονος για κλοπή κινητού τηλεφώνου από 72χρονη γυναίκα, καθώς και ένας 18χρονος αλλοδαπός για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης, ο οποίος στερούνταν και νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα.
Επιπλέον, τρία άτομα συνελήφθησαν ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο για διαφορές γειτνίασης, ένας 26χρονος για διατάραξη κοινής ησυχίας λόγω δυνατής μουσικής κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ τέσσερα άτομα εντοπίστηκαν να διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια.
Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
