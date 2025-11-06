Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Μήλος: Μπλόκο στις βίλες κοντά στο Σαρακήνικο – Ζητείται ανάκληση και δεύτερης οικοδομικής άδειας
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ζητά την ανάκληση δεύτερης οικοδομικής άδειας στη Μήλο, επισημαίνοντας παρανομίες
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνεχίζοντας τον έλεγχο που ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις για το ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο, ζητά την ανάκληση και της δεύτερης οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί στην περιοχή Καμίνια της Μήλου.
Σύμφωνα με το νέο πόρισμα, η άδεια αφορά την ανέγερση τριών κατοικιών με πισίνες σε οικόπεδο 22 στρεμμάτων, το οποίο όμως δεν διαθέτει «πρόσωπο» σε αναγνωρισμένη οδό, γεγονός που καθιστά τη δόμηση παράνομη. Η Αρχή σύμφωνα με την Καθημερινή ζητά παράλληλα να επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις στον ιδιώτη μηχανικό που εξέδωσε την άδεια, επισημαίνοντας σειρά πλημμελειών και παραβιάσεων των πολεοδομικών διατάξεων.
Στο πόρισμα διαπιστώνεται ότι η Πολεοδομία Μήλου, όταν κλήθηκε να συντάξει μεταγενέστερο έλεγχο για λογαριασμό της Αρχής, επανέλαβε εσφαλμένη ερμηνεία της νομοθεσίας, υποστηρίζοντας πως για τα οικόπεδα προ του 2003 αρκεί η αρτιότητα των τεσσάρων στρεμμάτων. Προσπάθησε, μάλιστα, να τεκμηριώσει την ύπαρξη παλαιάς οδού με βάση ένα συμβόλαιο που δεν υφίσταται στα αρχεία, γεγονός που καταγράφεται ρητά στο πόρισμα ως «μη ανευρεθέν».
Επιπλέον, η άδεια εκδόθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας, όπως ορίζει η νομοθεσία. Αντ’ αυτού, ο μηχανικός, με τη συναίνεση της πολεοδομίας, άφησε αυθαίρετα μια “ελεύθερη ζώνη” 50 μέτρων από την υποτιθέμενη γραμμή αιγιαλού, ενώ το σχέδιο προέβλεπε περίφραξη έως την ακτογραμμή, κάτι απολύτως παράνομο.
Επίσης, η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Σύρου, στο οποίο υπάγεται η Μήλος, θεωρήθηκε “τεκμαιρόμενη” λόγω μη απάντησης εντός διμήνου διαδικασία που η Αρχή χαρακτηρίζει ιδιαίτερα επικίνδυνη για ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές.
Το πόρισμα αφήνει σαφείς αιχμές κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεχίζει το δημοσίευμα το οποίο, παρότι έχει ενημερωθεί εδώ και μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε αναστολή δόμησης σε καμία προστατευόμενη περιοχή της Μήλου. Όπως υπενθυμίζεται, ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς είχε ζητήσει από τον Φεβρουάριο τη σύνταξη πρότασης αναστολής από τη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Η πρόταση εγκρίθηκε άμεσα από το Κεντρικό Πολεοδομικό Συμβούλιο, ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.
