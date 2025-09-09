Ανακλήθηκε «λόγω ελλείψεων» η άδεια για ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο της Μήλου - Δείτε τα έγγραφα

Απορία προκαλεί το γεγονός ότι ο Δήμος αρχικά εξέδωσε την άδεια και μετά τον σάλο, αλλά και το πόρισμα-κόλαφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την ανακαλεί