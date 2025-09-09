Ανακλήθηκε «λόγω ελλείψεων» η άδεια για ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο της Μήλου - Δείτε τα έγγραφα
Απορία προκαλεί το γεγονός ότι ο Δήμος αρχικά εξέδωσε την άδεια και μετά τον σάλο, αλλά και το πόρισμα-κόλαφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την ανακαλεί
Στην ανάκληση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στο Σαρακήνικο υποχρεώθηκε ο Δήμος Μήλου, μετά και το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που την είχε κρίνει παράνομη. Στην απόφαση ανάκλησης, ο Δήμος επικαλείται ελλείψεις και είναι απορίας άξιο γιατί δεν είχαν διαπιστωθεί εξ αρχής, αλλά εκδόθηκε η άδεια.
Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μήλου (ΥΔΟΜ), ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια με Α/Α Πράξης 1134683/25-07-2024 της εταιρείας Unique Development Α.Τ.Ε.Ε. για έργο στην περιοχή του Σαρακήνικου.
Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κατατεθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά, γεγονός που οδήγησε στην ανάκληση της άδειας.
Η ΥΔΟΜ Μήλου προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες, αποτρέποντας την υλοποίηση κατασκευών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Ο Δήμος Μήλου υπογραμμίζει ότι παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο μέσο το νησί, τη γη και το μέλλον των κατοίκων του.
Δείτε την απόφαση με ημερομηνία 27 Αυγούστου 2025
Υπενθυμίζεται ότι στο Σαρακήνικο, μία από τις πιο εμβληματικές παραλίες της Μήλου και όλης της χώρας, η Unique Development είχε λάβει άδεια για την κατασκευή πεντάστερου ξενοδοχείου με βίλες και πισίνες. Συνολικά, είχαν εκδοθεί επτά άδειες για το έργο, με την πρώτη το 2018 και τις περισσότερες το 2023.
Η αποκάλυψη των εργασιών από το «Πρώτο ΘΕΜΑ», με μπουλντόζες να επεμβαίνουν στο ηφαιστειογενές τοπίο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις αρμόδιες αρχές. Το υπουργείο Περιβάλλοντος είχε ήδη προχωρήσει στο «πάγωμα» των εργασιών, ζητώντας τον έλεγχο της νομιμότητας από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. Ο έλεγχος εντόπισε παρατυπίες και έθεσε υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της άδειας για το πολυτελές ξενοδοχείο.
Με μια ιδιαίτερα αυστηρή έκθεση, δε, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε καταρρίψει πλήρως τη νομιμότητα της οικοδομικής άδειας για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου στην περιοχή Καμίνια της Μήλου, λίγα χιλιόμετρα από το φημισμένο Σαρακήνικο. Το πόρισμα-κόλαφος αποκάλυπτε ότι η έκδοση της άδειας, για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας σε έκταση 19 στρεμμάτων και δυναμικότητας 54 κλινών, βασίστηκε σε πολλαπλές παρατυπίες, με πιο κρίσιμη την έλλειψη προσώπου σε αναγνωρισμένο δρόμο, όπως ρητά απαιτείται από τη νομοθεσία για τις εκτός σχεδίου περιοχές, αλλά και χωρίς να έχει οριοθετηθεί παρακείμενο ρέμα.
Μετά τις εξελίξεις αυτές, ο Δήμος Μήλου ανακοίνωσε και επίσημα την ανάκληση της οικοδομικής άδειας, κλείνοντας προσωρινά τον δρόμο στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Σαρακήνικο.
