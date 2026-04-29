Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στη Μεσσηνία, τι εξετάζουν οι Αρχές
Το θύμα φιλοξενούνταν προσωρινά από ένα ζευγάρι οι οποίοι τον εντόπισαν νεκρό και ειδοποίησαν την Αστυνομία
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών στη Μεσσηνία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης με τον νεκρό 44χρονο άνδρα σε στάβλο. Το μεσημέρι της Πέμπτης (29.04.2026), και σε μικρή απόσταση από τον σημείο που βρέθηκε το πτώμα, εντοπίστηκε το μοιραίο όπλο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο το οποίο βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου, πατέρα της 50χρονης γυναίκας που εντόπισε τον νεκρό μαζί με τον σύντροφό της σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το θύμα, αλβανικής καταγωγής, έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας. Όπως έχει γίνει γνωστό, το θύμα δεν διέμενε μόνιμα στην Καλαμάτα αλλά στην Κόρινθο, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση φυτείας κάνναβης το 2019, σε περιοχή της Αχαΐας πληροφορίες της ιστοσελίδας eleftheriaonline.gr.
Κρίσιμα για την πορεία της έρευνας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στον ακριβή χρόνο θανάτου, όσο και στον τρόπο δράσης. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της 50χρονης και του 47χρονου συντρόφου της, οι οποίοι εντόπισαν το θύμα χθες, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα και, όπως ανέφεραν, το φιλοξενούσαν προσωρινά. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη σχέση των εμπλεκομένων, αλλά και τους λόγους παρουσίας του θύματος στη Μεσσηνία, με τις έρευνες να συνεχίζονται εντατικά και όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.
Τη σορό εντόπισε η 50χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης μαζί με τον 47χρονο σύντροφο της επίσης από την Αλβανία και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.
Το χρονικόΟ 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες από άτομα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο, περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας πυροβολισμός, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα