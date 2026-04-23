Τραγωδία στην Πάτρα, πέθανε βρέφος 14 ημερών
Το βρέφος νοσηλευόταν σε ΜΕΘ Νεογνών και είχε γεννηθεί πρόωρα με σοβαρά προβλήματα υγείας
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένα νεογνό μόλις 14 ημερών έχασε τη ζωή του ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσηλευτικό ίδρυμα ότι το αγοράκι κατέληξε την Τετάρτη 22 Απριλίου, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, όπου και νοσηλευόταν από τη γέννησή του.
Όπως αναφέρουν ιατρικές πηγές, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα και από τις πρώτες στιγμές της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία απαιτούσαν συνεχή νοσηλεία και εντατική ιατρική παρακολούθηση.
Για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτίων θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
