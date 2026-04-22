Μη χάσετε το νέο τεύχος του Cantina: Η κουζίνα της Ελληνίδας μάνας

Η απόλυτη έκφραση της φροντίδας μέσα από το φαγητό που μαγειρεύεται για να θρέψει και όχι απλώς για να ταΐσει.Από τη γάστρα μέχρι το air fryerΌταν η επιστήμη εξηγεί την εμπειρική γνώση20 ετικέτες από γυναίκες οινοποιούς10 προϊόντα που άλλαξαν την ιστορία της μαγειρικήςΤι σημαίνει σήμερα «μαμαδίστικο φαγητό»; Πώς μεταφράζεται η φροντίδα σε μια εποχή ταχύτητας; Με ποιον τρόπο η κουζίνα εξελίσσεται μαζί με τη γυναίκα που τη διαμορφώνει; Ένα τεύχος αφιερωμένο στην Ελληνίδα μητέρα ως μαγείρισσα και στον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινής διατροφής. Από την παραδοσιακή κουζίνα μέχρι τη σύγχρονη καθημερινότητα, η μητέρα παραμένει το πιο ισχυρό σημείο αναφοράς για τη γεύση, την ποιότητα και την εμπιστοσύνη.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του Cantina και ανακαλύψτε:Από τις καταχωρίσεις μέχρι τα σλόγκαν, τις τεράστιες αφίσες και συνολικά τη σύγχρονη γαστρονομία, η μορφή της μητέρας επιστρέφει πιο κυρίαρχη από ποτέ.15 απλές κινήσεις αποκαλύπτουν ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, ήταν γνώση που απλώς δεν είχε επιστημονική εξήγηση.Τα προϊόντα που απλοποίησαν διαδικασίες και διαμόρφωσαν νέες οικιακές γαστρονομικές συνήθειες, λύνοντας τα -μητρικά- χέρια της μαγείρισσας.Έτοιμη σαντιγί, Το ψωμί του τοστ, Τα φύλλα ζύμης, Τα έτοιμα γλυκά, Η μαγιονέζα, Οι έτοιμες σάλτσες, Οι ζωμοί σε κύβο, Η κρέμα γάλακτος, Η έτοιμη μπεσαμέλ20 κρασιά από γυναίκες παραγωγούςΈνα ειδικό αφιέρωμα σε γυναίκες του ελληνικού αμπελώνα που υπογράφουν ετικέτες με ταυτότητα και χαρακτήρα, ενισχύοντας τη θεματική της γυναικείας παρουσίας στη σύγχρονη γαστρονομία.Μαζί:Η διαχρονική σχέση μας με τη “μάνα” όλων των τροφών, το αυγό

Η chocolatier που ζει στις Βρυξέλλες και κατέκτησε τον κόσμο με τις δημιουργίες τηςΗ ομάδα, η μητέρα και το φαγητό που γίνεται μνήμηΠαραδοσιακές και σύγχρονες μητέρες-μαγείρισσες μοιράζονται τη δική τους αντίληψη για το σπιτικό φαγητό μέσα από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες συνταγές της ελληνικής οικογένειας.8 μαμάδες και σεφ μιλούν για τη μαγειρική που έμαθαν χωρίς λόγια και συνεχίζουν με τον δικό τους τρόπο.Η Κυριακή Φωτοπούλου μας ετοιμάζει Μπριάμ λαχανικώνΗ Γεωργιάννα Χειλιαδάκη μας μαγειρεύει ΠαστίτσιοΗ Τασούλα Κουφοπούλου, Κοτόπουλο με κρεμμύδια γιαχνίΗ Γιώτα Κουφαδάκη, Γεμιστά κατσαρόλας με αυγολέμονοΗ Χρυσούλα Ηλιάκη, Αρνί με σταμναγκάθιΗ Νικολίτσα Αντύπα, Κατσικάκι λαδορίγανηΗ Μαρία Κλήμη, Ντολμαδάκια στη γάστρακαι η Αντωνία Ζάρπα, Αλμυρή τηνιακή γαλατόπιταΚλασικές οικογενειακές συνταγές που προσαρμόζονται στην κουζίνα του σήμερα με μικρές αλλαγές σε υλικά και τεχνικές μετατρέπουν το φαγητό σε πιο ελαφρύ αλλά εξίσου θρεπτικό. Από την Εύα ΜονοχάρηΦασολάκια με γλυκοπατάτες, Γαριδομακαρονάδα με noodles, Κολοκυθοκεφτέδες φούρνου με βρώμη, Γιουβαρλάκια γαλοπούλας με τραχανά, Τυρόψωμο στην τοστιέρα, Κριθαράκι με κιμά, Ρεβίθια με μπασμάτι & ταχίνιΈνα αφιέρωμα στις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες συνταγές της ελληνικής οικογένειας. Ακολουθούμε την πορεία της εθνικής δεκάδας των «μαμαδίστικων» γεύσεων:Κεφτεδάκια, Φακές, Τυρόπιτα, Κανελόνια, Σπανακόρυζο, Τας κεμπάμ, Μουσακάς, Μακαρόνια με κιμά, Κέικ και Μους σοκολάταςΕπτά μαγείρισσες - μητέρες μοιράζονται το πιάτο που έπαιρναν μαζί τους από το σπίτι της δικής τους μητέρας ή εκείνο που παίρνουν μαζί τους φεύγοντας από το κυριακάτικο τραπέζι τα δικά τους παιδιά. Συνταγές γεμάτες με τη γεύση του οικείου.Γεμιστά με φέτα από την Αγάπη Μιχελή, Κολοκυθάκια παπουτσάκια από τη Νικολέτα Φωσκόλου, Κεφτεδάκια με πατάτες στο ίδιο τηγάνι από τη Μαντώ Ηλιοπούλου, Μοσχαράκι με πατάτες και κολοκυθάκια από την Εύα Παρακεντάκη, Μπακαλιάρος πλακί από τη Χρύσα Γερακοπούλου, Αγκινάρες αλά πολίτα με ψάρι από την Ερασμία Μπαλάσκα, Κρεμμυδόπιτα με ανθότυρο, κοτόπουλο & μέλι από την Αντωνία ΠαπακωνσταντίνουΧύτρες και ατμομάγειρες μέχρι σκεύη νέας τεχνολογίας, όλα αγαπούν να φιλοξενούν το μαμαδίστικο φαγητό εξελίσσοντάς το και φέρνοντάς το στα μέτρα της κάθε εποχής αλλά και της κάθε οικογένειας. Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μας μαγειρεύει:Ρολό κιμά γεμιστό με αυγά στο airfryer, Ρεβίθια με δεντρολίβανο & κύμινο στη χύτρα, Κοτόπιτα με πιπεριές & τυριά στο airfryer, Φιλέτο ψαριού με ντομάτα, πατάτες & κολοκύθια στον ατμομάγειρα, Μοσχάρι με καρότα & πατάτες στη γάστρα, Σουφλέ ζυμαρικών με λαχανικά & τυριά στο airfryer, Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες στη χύτρα, Ψάρι με φινόκιο & λεμονάτη σάλτσα στη γάστραΣυνταγές που σημάδεψαν τα παιδικά μας χρόνια, πέρασαν από χέρι σε χέρι, άλλαξαν με τον χρόνο, αλλά κράτησαν κάτι αναλλοίωτο: τη γεύση που μας ακολουθεί.Μωσαϊκό με σοκολάτα & ελαιόλαδο, Ροξάκια, Μιλφέιγ με σφολιατίνια, Η τούρτα της μαμάς, Κέικ καρύδας, Μπισκοτογλυκό με κρέμα στιγμιαίου καφέ, Ρολά κανέλας με γέμιση από χουρμάδες