100% ελληνική παραγωγή, 5 ήπειροι εξαγωγές: Η εναλλακτική διαδρομή της ΜΕΓΑ.
Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων, σε κρίσιμη κατάσταση η κοπέλα
Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ - Οι αρχές να αναζητούν τα ίχνη του οδηγού
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων ο οποίος στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της.
Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να αναζητούν τα ίχνη του.
