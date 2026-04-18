Μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων, σε κρίσιμη κατάσταση η κοπέλα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο πεζή Λιοσίων

Η 16χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ - Οι αρχές να αναζητούν τα ίχνη του οδηγού

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνωμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από οδηγό μηχανής στην οδό Λιοσίων ο οποίος στην συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την υγεία της.



Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε την ανήλικη και τράπηκε σε φυγή, με τις αρχές να αναζητούν τα ίχνη του.

Thema Insights

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

