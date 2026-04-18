Θύμα απάτης ανήλικος στα Χανιά, τον έπεισαν να βάλει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα της μητέρας του
Θύμα τηλεφωνικής απάτης επιτήδειων έπεσε ένας ανήλικος στα Χανιά της Κρήτης καθώς οι απατεώνες τον έπεισαν να βάλει σε μια σακούλα μετρητά και κοσμήματα αξίας 16.000 χιλιάδων ευρώ και να τα αφήσει στην αυλή, υπό τον φόβο έκρηξης που θα γινόταν από διαρροή ρεύματος.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης 16/04, όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο σπιτιού στο κέντρο της πόλης των Χανίων, κλήση στην οποία απάντησε ο ανήλικος. Όπως έχει συμβεί και άλλες φορές, ο άγνωστος συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφερε να πείσει τον ανήλικο πως στο σπίτι υπάρχει διαρροή ρεύματος και πως έπρεπε να βγάλει εκτός σπιτιού κοσμήματα και μετρητά, αφού υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με το flashnews.gr ο επιτήδειος απατεώνας κατάφερε να τρομοκρατήσει το αγόρι το οποίο έβαλε σε μια σακούλα τα κοσμήματα της μητέρας του αξίας περίπου 15.000 ευρώ, καθώς και το πορτοφόλι της που περιείχε 1.000 ευρώ και την ταυτότητά της.

Στην συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες του απατεώνα, έβγαλε την σακούλα στην αυλή και μπήκε στο σπίτι, ενώ – όπως γίνεται – κάποιος συνεργός πήρε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

Μόλις η μητέρα του αγοριού αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία που διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό των απατεώνων.
Thema Insights

Τι είναι το αμερικανικό μοντέλο σπουδών που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαίδευσης

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

