Γεωργιάδης: Διέταξα ΕΔΕ για την τραγική συκοφαντία, η Μυρτώ διασωληνώθηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς πριν πεθάνει

Διέταξα ΕΔΕ που ξεκινάει άμεσα για την τραγική αυτή συκοφαντία. Α) το Νοσοκομείο λειτούργησε άψογα, η Μυρτώ διασωληνώθηκε πριν πεθάνει από τους εκεί παρευρισκομένους ιατρούς. Β) εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες που μου μεταφέρθηκαν και είχαμε μια τέτοια συκοφαντία του ΕΣΥ για λόγους…

Διαψεύδει τις καταγγελίες για τα ΤΕΠ το νοσοκομείο Κεφαλονιάς

Ως προς τα γεγονότα με την Μυρτώ στην Κεφαλλονιά το Νοσοκομείο εξέδωσε και αυτό επίσημη ανακοίνωση pic.twitter.com/rloIM7fCxC — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

Θυμίζουμε ότι ανακοίνωση είχε εκδώσει και το νοσοκομείο Κεφαλονιάς που αποτελούσε μέρος ανάρτησης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Στην ανακοίνωση του, το νοσοκομείο απαντά σε αναφορές που έκαναν λόγο για καθυστερημένη προσέλευση ιατρών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) το πρωί της 14ης Απριλίου 2026, τονίζοντας ότι ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ενήργησαν υποδειγματικά. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι το προσωπικό εκπλήρωσε πλήρως το καθήκον του. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι το σύνολο των εργαζομένων υπερασπίζεται με κάθε μέσο την υγεία των πολιτών.«Σχετικά με τις ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές, δήθεν νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου, για τη μη έγκαιρη προσέλευση ιατρών στο ΤΕΠ το πρωί της 14/04/2026, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου επιτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον τους, με υποδειγματικό τρόπο, όπως το κάνουν και σε κάθε περίπτωση και κάθε κακόβουλη αναφορά καταδικάζεται από τη διοίκηση και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο με κάθε τρόπο και μέσο υπερασπίζεται την υγεία των συμπολιτών μας. Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Γ.Ν.Κεφαλληνίας & Γ.Ν.Ληξουρίου "Μαντζαβινάτειο" Δημήτρης Μαρτίνης».