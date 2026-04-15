Το έσκασε από τη φυλακή και τρομοκράτησε τις Γούρνες, βίντεο από τη στιγμή που φεύγει ο δράστης
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον άνδρα που έκανε μια ληστεία και μια ακόμα απόπειρα
Δραπέτευσε από τη φυλακή και έγινε ο φόβος και ο τρόμος στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου της Κρήτης.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος νωρίς το μεσημέρι κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο όταν προσέγγισε νεαρή γυναίκα αλβανικής καταγωγής και, υπό την απειλή μαχαιριού, της αφαίρεσε χρηματικό ποσό και το κινητό της τηλέφωνο. Το θύμα έχει ήδη καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, παρέχοντας στοιχεία για την ταυτότητα και τις κινήσεις του δράστη.
Επίσης, ο δράστης φέρεται να προχώρησε και σε δεύτερη απόπειρα ληστείας στην ίδια περιοχή, κοντά στον παραλιακό δρόμο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, απείλησε άλλη γυναίκα με μαχαίρι και, στην προσπάθειά της να αντισταθεί, την τραυμάτισε στο χέρι.
Στις Αρχές έχει σημάνει συναγερμός καθώς ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως δραπέτης από τις φυλακές Αγυιάς Χανίων. Βίντεο του neakriti.gr δείχνει την στιγμή που ο δράστης με το όχημα του φεύγει από την περιοχή.
Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες, με ελέγχους και περιπολίες στην περιοχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την σύλληψη του δράστη.
