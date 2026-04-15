Το έσκασε από τη φυλακή και τρομοκράτησε τις Γούρνες, βίντεο από τη στιγμή που φεύγει ο δράστης
ΕΛΛΑΔΑ
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον άνδρα που έκανε μια ληστεία και μια ακόμα απόπειρα

1 ΣΧΟΛΙΟ
Δραπέτευσε από τη φυλακή και έγινε ο φόβος και ο τρόμος στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου της Κρήτης

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν τον άνδρα, αιγυπτιακής καταγωγής ο οποίος νωρίς το μεσημέρι κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο όταν προσέγγισε νεαρή γυναίκα αλβανικής καταγωγής και, υπό την απειλή μαχαιριού, της αφαίρεσε χρηματικό ποσό και το κινητό της τηλέφωνο. Το θύμα έχει ήδη καταθέσει στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, παρέχοντας στοιχεία για την ταυτότητα και τις κινήσεις του δράστη.

Επίσης, ο δράστης φέρεται να προχώρησε και σε δεύτερη απόπειρα ληστείας στην ίδια περιοχή, κοντά στον παραλιακό δρόμο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, απείλησε άλλη γυναίκα με μαχαίρι και, στην προσπάθειά της να αντισταθεί, την τραυμάτισε στο χέρι.

Στις Αρχές έχει σημάνει συναγερμός καθώς ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως δραπέτης από τις φυλακές Αγυιάς Χανίων. Βίντεο του neakriti.gr δείχνει την στιγμή που ο δράστης με το όχημα του φεύγει από την περιοχή.

Ληστεία στις Γούρνες: Βίντεο από τον δράστη με το ΙΧ στη περιοχή


Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες, με ελέγχους και περιπολίες στην περιοχή, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την σύλληψη του δράστη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

