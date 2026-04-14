Οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων στο 41ο Συνέδριο Καρδιολογίας
Αρχίζουν την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 οι τριήμερες εργασίες του 41ου Συνεδρίου Κλινικής Καρδιολογίας, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, σε συνεργασία με την Α′ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο στο ξενοδοχείο Caravel και οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 18 Απριλίου 2026.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες και διαλέξεις με τη συμμετοχή διακεκριμένων καρδιολόγων, όπου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα πιο σύγχρονα θέματα σε ότι αφορά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων σήμερα. Στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ενταχθεί ομιλία: “Εις μνήμην Παύλου Τούτουζα”, εμπνευστή του συνεδρίου.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και απευθύνεται τόσο σε ειδικευμένους όσο και σε ειδικευόμενους καρδιολόγους, παθολόγους, νοσηλευτές και φοιτητές. Σκοπός τους Συνεδρίου είναι να διασφαλίσει στους συμμετέχοντες έγκυρη ενημέρωση για όλες τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών παθήσεων. Στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου συμμετέχουν οι διακεκριμένοι καρδιολόγοι: Γ. Ανδρικόπουλος, Χ. Βλαχόπουλος, Γ. Γκουμάς, Χ. Γράσσος, Κ. Καλαϊτζή, Δ. Παναγιωτάκος, Δ. Ρίχτερ, Σ. Σιδερής, Δ. Τούσουλης, Κ. Τούτουζας, Α. Τρίκας, Δ. Τσιαχρής και Κ. Τσιούφης
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε εδώ
