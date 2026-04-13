Εικόνες καταστροφής μετά τη φωτιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο Ηράκλειο Κρήτης, δείτε βίντεο

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής καταγράφονται σε επιχείρηση ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην περιοχή των Γουρνών, στο Ηράκλειο της Κρήτης , μετά τη μεγάλη φωτιά , που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/4) επί της εθνικής οδού Ηρακλείου–Μοιρών. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα στον χώρο της επιχείρησης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε συνολικά 18 οχήματα.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr , έντεκα αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, ενώ επτά υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, σε χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσειςΣτο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι έδωσαν μάχη για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές επιχειρήσεις.Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου στις 3 τα ξημερώματα, ωστόσο η καταστροφή για την επιχείρηση ήταν ήδη πολύ μεγάλη.Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά. Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της φωτιάς.

Δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες κατά την κατάσβεση Σε ανάρτησή τους στο Facebook, οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου περιέγραψαν τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας.Τόνισαν πως στο σημείο επικρατούσε υψηλό θερμικό φορτίο και ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς.



Όπως επισημαίνεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον σωστό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η πυρκαγιά περιορίστηκε στα ήδη φλεγόμενα οχήματα, αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις και αποφεύχθηκε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την περιοχή.