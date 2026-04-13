Εντυπωσιακό θέαμα από τη Σπάρτη, «χάθηκε» λόγω πυκνής ομίχλης ο Ταΰγετος, δείτε βίντεο
Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στη Σπάρτη, καθώς πυκνή ομίχλη σκέπασε ολοκληρωτικά τον Ταΰγετο κάνοντας τον αόρατο στο ανθρώπινο μάτι.
Όπως αναφέρει το flynews.gr, η ορατότητα στην περιοχή μειώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα το βουνό σχεδόν να «εξαφανιστεί» από το οπτικό πεδίο. Η πόλη έμοιαζε σαν να βρισκόταν κάτω από ένα λευκό πέπλο.
Τέτοιου είδους φαινόμενα ομίχλης συνδέονται συνήθως με αυξημένη υγρασία και διαφορές θερμοκρασίας, που οδηγούν στη συμπύκνωση υδρατμών κοντά στο έδαφος. Σε ορεινές περιοχές, όπως ο Ταΰγετος, η ομίχλη μπορεί να είναι ιδιαίτερα πυκνή και να περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.
Το φαινόμενο διήρκεσε για αρκετή ώρα τις πρωινές ώρες, πριν αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί
