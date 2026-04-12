14 συλλήψεις και κατάσχεση 153 μολότοφ το βράδυ της Ανάστασης στην Αττική

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) υλοποίησε επιχειρησιακό σχέδιο το βράδυ της Ανάστασης, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή επικίνδυνων φαινομένων, όπως η ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, φωτοβολίδων και κροτίδων σε Ιερούς Ναούς και χώρους συνάθροισης πολιτών.Στο πλαίσιο του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με έμφαση σε περιοχές όπου είχαν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά κατά το παρελθόν.Από τις επιχειρησιακές δράσεις συνελήφθησαν συνολικά 14 άτομα και συγκεκριμένα: 10 στον Νέο Κόσμο, 2 στην Καλλιθέα, 1 στην Παιανία και 1 στο Κορωπί.Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 153 εμπρηστικοί μηχανισμοί (μολότοφ), 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων καθώς και σε κρυμμένα σημεία πλησίον Ιερών Ναών.Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι είχαν ως στόχο την αποτροπή χρήσης επικίνδυνων υλικών σε χώρους λατρείας και μαζικής συνάθροισης.