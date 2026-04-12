Θεσσαλινίκη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol στην Χαριλάου
Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων για διάφορα αδικήματα
Ένας 32χρονος Τούρκος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη όταν προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου-Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
Παράλληλα διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
