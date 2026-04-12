Θεσσαλινίκη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol στην Χαριλάου
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τούρκος σύλληψη

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων για διάφορα αδικήματα 

Ένας 32χρονος Τούρκος συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη όταν προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου-Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Παράλληλα διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου-Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

