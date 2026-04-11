Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Επίθεση με κροτίδα σε λεωφορείο που επέβαιναν αστυνομικοί – Σύλληψη 14χρονου που είχε εκρηκτικά στο σακίδιό του
Δύο άτομα που επέβαιναν σε πατίνι πέταξαν κροτίδα εν κινήσει σε λεωφορείο της γραμμής Πειραιάς – Κερατσίνι
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα στις 19:30 στην οδό Ακτή Μιαούλη, όταν λεωφορείο του δρομολογίου Πειραιάς – Κερατσίνι έγινε στόχος επίθεσης από δύο άτομα που κινούνταν με πατίνι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο δράστες πλησίασαν το λεωφορείο εν κινήσει και εκτόξευσαν κροτίδα προς το εσωτερικό του, λίγο πριν αυτό φτάσει στον τερματικό σταθμό του Πειραιά.
Μετά την ενέργειά τους, απομακρύνθηκαν από το σημείο σαν να μην συνέβη τίποτα, ενώ το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Μέσα στο όχημα επέβαιναν τρεις αστυνομικοί της επιχείρησης Αριάδνη, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα. Ένας από αυτούς εντόπισε τα δύο άτομα να συνεχίζουν την πορεία τους με το πατίνι και προχώρησε σε καταδίωξη και ακινητοποίηση του ενός.
Ο συλληφθείς είναι ημεδαπός, γεννημένος το 2011, δηλαδή ανήλικος. Κατά τον έλεγχο του σακιδίου του βρέθηκαν δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί καθώς και γκαζάκια με κροτίδες, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στις αρχές για την επικινδυνότητα της υπόθεσης.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πειραιά, η οποία εξετάζει τόσο τις συνθήκες της επίθεσης όσο και την πιθανή εμπλοκή του δεύτερου ατόμου που διέφυγε.
