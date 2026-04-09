Θεσσαλονίκη: Νεαροί χτύπησαν 15χρονο για να του πάρουν την μπλούζα που φορούσε
Με χειροπέδες κατέληξαν δύο νεαροί στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι επιτέθηκαν σε 15χρονο για να του πάρουν την μπλούζα με τα διακριτικά της ομάδας που φορούσε.

Πρόκειται για έναν 20χρονο και έναν ανήλικο 15 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης στην περιοχή της Χαλκηδόνας, προσέγγισαν τον 15χρονο και αφού τον χτύπησαν με σφαλιάρα στη συνέχεια αφαίρεσαν την μπλούζα που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης.

Εκτός από τους δύο νεαρούς που κατηγορούμενοι για παράβαση του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και για σωματική βλάβη, συνελήφθη και ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου εκ των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.
