Φεύγουν οι εκδρομείς του Πάσχα για τα νησιά, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, δείτε φωτογραφίες
Πάνω από 18.400 ταξιδιώτες φεύγουν σήμερα Μεγάλη Τετάρτη από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας

Μηνάς Τσαμόπουλος
Αυξημένη εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στα τρία βασικά λιμάνια της Αττικής τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, καθώς κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.

Στο Λιμάνι Πειραιά και την πύλη της Τζελέπη, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 15 δρομολόγια, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται στους 12.349. Παράλληλα, στην περιοχή του Αργοσαρωνικού καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα, με 15 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) και ακόμη 15 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων (Ε/Γ-Υ/Γ), εξυπηρετώντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Από το Λιμάνι Ραφήνας, που αποτελεί βασική πύλη προς τις Κυκλάδες, εκτελούνται 10 δρομολόγια, με εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 4.449 ατόμων.

Την ίδια ώρα, στο Λιμάνι Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 7 αναχωρήσεις πλοίων, με 1.642 επιβάτες να επιλέγουν το συγκεκριμένο λιμάνι για τη μετακίνησή τους.

Συνολικά, η επιβατική κίνηση από τα τρία λιμάνια ξεπερνά τους 18.400 ταξιδιώτες, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη κινητικότητα της πασχαλινής περιόδου και την ισχυρή ζήτηση για ακτοπλοϊκά ταξίδια προς τα νησιά.

Aπό το λιμάνι του Πειραιά ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έστειλε μήνυμα προς τους ταξιδιώτες: «Χρόνια πολλά καλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Ευχόμαστε να περάσουν καλά. Είμαστε εδώ με το λιμενικό σε όλα τα λιμάνια της χώρας για την ασφάλειά τους, για την εξυπηρέτησή τους, για να πάνε και να έρθουν καλά. Μια παράκληση να ακούν τους λιμενικούς. Ειδικά στις μέρες που ζούμε, που είναι δύσκολες και σε διεθνές επίπεδο, και είναι πολλές οι προκλήσεις όλοι θα πρέπει να δείξουμε λίγο παραπάνω υπευθυνότητα, λίγο παραπάνω προσοχή στον διπλανό μας. Έχουν ανάγκη οι Έλληνες να ταξιδέψουν και να περάσουν καλά με τις οικογένειές τους. Είναι αρκετά πιεσμένος ο κόσμος. Να περάσει καλά και να τον στηρίξουμε».

Eπιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί

Υπενθυμίζεται ότι την ίδια στιγμή η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων προχωρά στην επιστροφή των αδειών οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από οδηγούς οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Η διαδικασία επιστροφής ξεκίνησε επίσημα, χθες 7 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων στην οδό Λιοσίων 22 (Ισόγειο), μεταξύ 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ.
Δείτε Επίσης