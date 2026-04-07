Πώς υπάλληλος τράπεζας αποκάλυψε την απάτη συμμορίας στη Θεσσαλονίκη που άδειαζε λογαριασμούς με κλεμμένα Gov.gr Wallet
Στις 11.000 ευρώ η λεία των απατεώνων - Συνεργοί του 36χρονου λογιστή ήταν ένας 30χρονο και μία 19χρονη από τη Βουλγαρία - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και οδηγούνται στον εισαγγελέα
«Φρένο» στη δράση συμμορία που εμπλέκονται σε περιπτώσεις καλοστημένης απάτης, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του Gov.gr Wallet, κατάφεραν να βάλουν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για έναν 30χρονο και μία 19χρονη από τη Βουλγαρία, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία, απάτη, πλαστογραφία, παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
Πώς αποκαλύφθηκε η δράση τουςΗ σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) όταν μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στην Καλαμαριά, όπου έχοντας η 19χρονη στο κινητό της τηλέφωνο εγκατεστημένη την εφαρμογή με το «πορτοφόλι» του Gov, με συνδεδεμένο το προφίλ άλλης γυναίκας, προσποιήθηκε ότι είναι εκείνη και αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει μεταφορά χρηματικού ποσού 10.000 ευρώ από λογαριασμό της.
Ωστόσο η παρατηρητικότητα του τραπεζικού υπαλλήλου απέτρεψε την απάτη, καθώς αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή.
Από την αστυνομική έρευνα για την υπόθεση προέκυψε ότι πίσω από τη δράση τους βρισκόταν ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος φέρεται να παρείχε πρόσβαση σε τραπεζικούς κωδικούς και προσωπικά δεδομένα.
Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες ενεργώντας κατ’ εντολή του 36χρονου, που είχε πρόσβαση σε κωδικούς σχετικών διαδικτυακών εφαρμογών, κατά τον τρέχων μήνα, μετέβησαν σε υποκαταστήματα τραπεζών στις περιοχές Περαίας, Νεάπολης και Σταυρούπολης και προέβησαν σε δύο περιπτώσεις απάτης κατ΄ εξακολούθηση αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού χρηματικού ποσού 11.000 ευρώ, καθώς και σε δύο περιπτώσεις απόπειρας απάτης.
Σημειώνεται ότι στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστό έγγραφο/ βεβαίωση κυριότητας τηλεφωνικής σύνδεσης εταιρείας τηλεπικοινωνιών, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα ως μέσα επικοινωνίας για την διάπραξη παράνομων πράξεων, χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ ως προϊόν παράνομης πράξης, αποκόμματα συναλλαγών.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
