Η πρώτη αγκαλιά που σημαίνει πολλά: Η στιγμή που υιοθετούνται σκύλοι και γάτες στο Woof Festival 2026 από topetmou.gr

Ξεχωριστές στιγμές σε μια ακόμα γιορτή για τα κατοικίδια που διοργανώνεται το διήμερο 4-5 Απριλίου στο Πεδίον του Άρεως από topetmou.gr





Ανάμεσα στις πολύ όμορφες δράσεις που εκτυλίσσονται από τις 10:00 το πρωί και θα συνεχίσουν ως τις 19:00 το απόγευμα σήμερα Σάββατο, αλλά και αύριο Κυριακή, υπάρχουν και οι ξεχωριστές στιγμές της υιοθεσίας. Ένα ζευγάρι απέκτησε ένα πολύ όμορφο σκυλάκι, ενώ μια κυρία αποφάσισε να υιοθετήσει ακόμα μια γάτα, ηλικίας μόλις λίγων εβδομάδων! Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως το φετινό φεστιβάλ φέρει το όνομα «The meow edition».









Το παρών στο φεστιβάλ αφιερωμένο στα κατοικίδια έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής



Κλείσιμο



Με την παρουσία σου τίμησε το φεστιβάλ και ο Δήμαρχος Αθηναίων







Τίποτα δεν είναι σαν την πρώτη αγκαλιά! Στο Woof Festival 2026 που διοργανώνεται από topetmou.gr στο Πεδίον του Άρεως το διήμερο 4-5 Απριλίου δημιουργούνται πολύ όμορφες εικόνες καθώς οι οικογένειες μεγαλώνουν.Ανάμεσα στις πολύ όμορφες δράσεις που εκτυλίσσονται από τις 10:00 το πρωί και θα συνεχίσουν ως τις 19:00 το απόγευμα σήμερα Σάββατο, αλλά και αύριο Κυριακή, υπάρχουν και οι ξεχωριστές στιγμές της. Ένα ζευγάρι απέκτησε ένα πολύ όμορφο σκυλάκι, ενώ μια κυρία αποφάσισε να υιοθετήσει ακόμα μια γάτα, ηλικίας μόλις λίγων εβδομάδων! Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως το φετινό φεστιβάλ φέρει το όνομα «».Το παρών στο φεστιβάλ αφιερωμένο στα κατοικίδια έδωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας ο οποίος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπεύθυνη υιοθεσία και την αγάπη που αυτή μπορεί να δώσει σε μια οικογένεια.Με την παρουσία σου τίμησε το φεστιβάλ και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που τόνισε τη σημασία που έχει για την πρωτεύουσα το Woof Festival και όσα αυτό προάγει για την υιοθεσία, την ασφάλεια και τα πάντα γύρω από τα κατοικίδια.

Το φεστιβάλ για ακόμα ένα χρόνο έγινε αφορμή για βόλτες, ψώνια και πολλές ενδιαφέρουσες δράσεις για τα αγαπημένα μας ζώα.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΣΑΒΒΑΤΟ (4 Απριλίου)



11.00



Επίσκεψη από ανήλικους μετανάστες και βιωματική επίδειξη με τη Dog Therapy στον Στίβο



11.00 – 14.00



1. Επίδειξη AGILITY – Εθνική Ομάδα

2. Βιωματική επίδειξη από τη Liberty Guide Dogs

3. Μικροί Εκπαιδευτές

4. Επίδειξη DOG TRICKS

5. Επίδειξη MONDIORING – Alter Dog

6. Επίδειξη Ανίχνευσης εκρηκτικών

7. Ελληνικές Φυλές – Κοκόνια

8. Παιχνίδια



16.00 – 20.30



1. Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ από τον Ερυθρό Σταυρό

2. Επίδειξη MONDIORING – Alter Dog

3. Επίδειξη Ανίχνευσης εκρηκτικών

4. Επίδειξη FRISBEE

5. Έρευνα & Διάσωση

6. DOG DANCING

7. Παιχνίδια



*19.00: STRAY PARADE: 9 Φιλοζωικά Σωματεία θα παρελάσουν στο Πεδίον του Άρεως με υπέροχους σκύλους που αναζητούν το παντοτινό τους σπίτι.



ΚΥΡΙΑΚΗ (5 Απριλίου)



10.30 – 19.00



1. Επίδειξη FRISBEE

2. Συγχρονισμένη Υπακοή – Myrto Dog Training

3. Έρευνα & Διάσωση

4. DOG DANCING Melissa Munoz & Myrto Dog Training

5. Επίδειξη OBEDIENCE & MONDIORING – The Balanced Canine

6. Μικροί Εκπαιδευτές

7. Παιχνίδια

8. Ελληνικές Φυλές - Κοκόνια

9. Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ από τον Ερυθρό Σταυρό

10. Επίδειξη AGILITY – Εθνική Ομάδα

11. Βιωματική επίδειξη από τη LIBERTY GUIDE DOGS

12. Επίδειξη DOG TRICKS

13. Βιωματική επίδειξη με τη DOG THERAPY

14. Επίδειξη FRISBEE

15. Επίδειξη MONDIORING – The Balanced Canine

16. DOG DANCING Melissa Munoz

17. Παιχνίδια



ΤΕΣΤ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ από τον ΕΚΕΣ (Τριάντης) & DOG GLAM (Κανέλλος)



Σάββατο 4 Απριλίου: 11.00 – 14.00 & 16.00 - 19.00

Κυριακή 5 Απριλίου: 11.00 – 18.30



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ



1. Grooming & Συμβουλές περιποίησης από την Animagroom

2. Εργαστήρι: Φτιάξε την κονκάρδα του σκύλου σου

3. Face Painting

4. Kissing Photo Booth

5. Paw Printing σε γύψο

6. Ζωγραφική



ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ PET CITY



Σάββατο & Κυριακή 11.00 – 19.00



Υπέροχοι σκύλοι και γάτες περιμένουν να βρουν την παντοτινή τους οικογένεια!