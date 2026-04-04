Πιάστηκαν στα χέρια σε αγώνα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, δύο συλλήψεις
Πιάστηκαν στα χέρια σε αγώνα μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, δύο συλλήψεις
Ο αγώνας διακόπηκε και ολοκληρώθηκε αργότερα, ενώ οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Στα χέρια πιάστηκαν φίλαθλος και καλαθοσφαιριστής σε χθεσινοβραδινό αγώνα, σε αθλητικό κέντρο του Δήμου Θερμαϊκού. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του αγώνα, 53χρονος φίλαθλος της γηπεδούχου ομάδας εισήλθε εντός του αγωνιστικού χώρου και απώθησε τον 28χρονο παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος αντέδρασε τραυματίζοντάς με γροθιά.
Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Ο αγώνας διακόπηκε και ολοκληρώθηκε αργότερα, ενώ οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και επικίνδυνης σωματικής βλάβης.
Ο αγώνας διακόπηκε και ολοκληρώθηκε αργότερα, ενώ οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
