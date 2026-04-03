Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2025-2026
ΕΛΛΑΔΑ
Μεταθέσεις ΚΕΔΑΣΥ

Βασιλική Χρυσοστομίδου
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2025-2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μετατιθέμενοι από περιοχή αναλαμβάνουν υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους της βαθμίδας, στην οποία ανήκουν.

Αντίστοιχα, όσοι μετατίθενται από ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ, πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία με τη λήξη λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ.

Αναφορικά με όσους δεν μετατίθενται αν και υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης, γίνεται γνωστό ότι αυτό οφείλεται είτε στην έλλειψη κενών οργανικών θέσεων, είτε υπερίσχυσαν άλλοι μετατιθέμενοι, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Δείτε την Υπουργική Απόφαση ΕΔΩ.
