Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη 43χρονου που τον καταδίωκαν από την Καστοριά μέχρι την Κοζάνη και μετέφερε ναρκωτικά
Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη 43χρονου που τον καταδίωκαν από την Καστοριά μέχρι την Κοζάνη και μετέφερε ναρκωτικά
Ο δράστης εγκλωβίστηκε σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή όπου εγκατέλειψε το όχημα του και εκμεταλλευόμενος το πυκνό δάσος εξαφανίστηκε
Σε πλήρη εξέλιξη είναι ανθρωποκυνηγητό από τις Αρχές για τον εντοπισμό ενός 43χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει πεζός μετά από μια επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε από την Καστοριά και κατέληξε σε δασική περιοχή της Κοζάνης.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης 2 Απριλίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο αυτοκίνητο και του έκαναν νόημα να σταματήσει για έλεγχο. Στην θέα των αστυνομικών ο οδηγός πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο και ξεκίνησε καταδίωξη.
Μετά από καταδίωξη χιλιομέτρων ο δράστης εγκλωβίστηκε σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή της Κοζάνης όπου εγκατέλειψε το όχημα του και εκμεταλλευόμενος το πυκνό δάσος, τράπηκε σε φυγή πεζός.
Κατά την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, καθώς εντοπίστηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 76 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Η έρευνα που έγινε στην συνέχεια αποκάλυψε επιπλέον στοιχεία για τη δράση του 43χρονου. Το όχημα ήταν ενοικιασμένο από το εξωτερικό, ωστόσο ο δράστης είχε τοποθετήσει κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από άλλο αυτοκίνητο στη Λάρισα μόλις την προηγούμενη ημέρα. Αν και ο 43χρονος παραμένει ασύλληπτος, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πλήρως τα στοιχεία του.
Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος (για τις κλεμμένες πινακίδες), της απείθειας και της παραβάσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εκτός από τα 76 κιλά κάνναβης, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο, οι κλεμμένες πινακίδες και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε εντός του οχήματος, το οποίο αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το δίκτυο των επαφών του δράστη.
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης 2 Απριλίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο αυτοκίνητο και του έκαναν νόημα να σταματήσει για έλεγχο. Στην θέα των αστυνομικών ο οδηγός πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ιλιγγιώδη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο και ξεκίνησε καταδίωξη.
Μετά από καταδίωξη χιλιομέτρων ο δράστης εγκλωβίστηκε σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή της Κοζάνης όπου εγκατέλειψε το όχημα του και εκμεταλλευόμενος το πυκνό δάσος, τράπηκε σε φυγή πεζός.
Κατά την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, καθώς εντοπίστηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 76 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Η έρευνα που έγινε στην συνέχεια αποκάλυψε επιπλέον στοιχεία για τη δράση του 43χρονου. Το όχημα ήταν ενοικιασμένο από το εξωτερικό, ωστόσο ο δράστης είχε τοποθετήσει κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί από άλλο αυτοκίνητο στη Λάρισα μόλις την προηγούμενη ημέρα. Αν και ο 43χρονος παραμένει ασύλληπτος, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν πλήρως τα στοιχεία του.
Σε βάρος του 43χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος (για τις κλεμμένες πινακίδες), της απείθειας και της παραβάσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εκτός από τα 76 κιλά κάνναβης, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο, οι κλεμμένες πινακίδες και ένα κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε εντός του οχήματος, το οποίο αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το δίκτυο των επαφών του δράστη.
Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
