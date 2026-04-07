Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος
Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος
Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.
Sponsored Content
Πέρα από μια τυπική υποχρέωση, η ασφάλιση αυτοκινήτου είναι ένα δίκτυ προστασίας αλλά και ένα εργαλείο εναρμονισμένο στον τρόπο που ζούμε και κινούμαστε. Μια προσαρμοστικότητα απαραίτητη σε όλους, αφού κάθε οδηγός έχει διαφορετικές διαδρομές, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Και σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, η ευελιξία στα προγράμματα ασφάλισης δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια αναγκαία προϋπόθεση για να διατηρούμε τον έλεγχο της κάλυψης μας και να κινούμαστε χωρίς συμβιβασμούς.
Τα νέα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Groupama Ασφαλιστικής προσφέρουν ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε: μεγαλύτερη ευελιξία και απόλυτο έλεγχο στον τρόπο που ασφαλίζουμε το όχημά μας. Ακόμη και στο βασικό πακέτο, υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετων καλύψεων χωρίς περιττούς συνδυασμούς ή δεσμεύσεις, κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη διαχείριση του κόστους.
Με τη σιγουριά μιας μεγάλης εταιρείας και τη δύναμη ενός διεθνούς ομίλου, η Groupama Ασφαλιστική επενδύει σε αυτή ακριβώς τη λογική: να προσφέρει λύσεις που εξελίσσονται παράλληλα με τις ανάγκες κάθε οδηγού. Η ασφάλιση δεν είναι απλά μια τυπική υποχρέωση, αλλά είναι μια συνειδητή επιλογή προστασίας και ελευθερίας.
Το πρόγραμμα που εκφράζει καλύτερα τις ανάγκες της νέας εποχής είναι το δημοφιλές GP Extra, το οποίο συνδυάζει την απαραίτητη βασική ασφάλιση με πρόσθετες καλύψεις. Περιλαμβάνει την υποχρεωτική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και ενισχύεται με προστασία από πυρκαγιά, ολική κλοπή και φυσικά φαινόμενα, δηλαδή από τους πιο συχνούς και απρόβλεπτους κινδύνους της καθημερινότητας. Πρόκειται για μια λύση που προσφέρει ουσιαστική προστασία χωρίς να φτάνει το κόστος μιας πλήρους μικτής ασφάλισης και είναι ιδανικό για οδηγούς που δεν θέλουν να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό τους αλλά θέλουν να προστατεύσουν όσο περισσότερο μπορούν το όχημα τους - γι’ αυτό άλλωστε έχει αναδειχθεί σε best seller της Groupama Ασφαλιστικής.
Το πρόγραμμα GP Easy προσφέρει ουσιαστική προστασία με προσιτό κόστος. Αποτελεί την πιο απλή και οικονομική λύση, καλύπτοντας την υποχρεωτική από τον νόμο αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Παράλληλα, περιλαμβάνει σημαντικές βασικές παροχές όπως είναι η κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα και η φροντίδα ατυχήματος. Είναι το ιδανικό πρόγραμμα για όσους διαθέτουν παλαιότερα οχήματα ή επιθυμούν μια προσιτή και ουσιαστική βασική κάλυψη, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις.
Για πιο ολοκληρωμένη κάλυψη, το πρόγραμμα GP Full προσφέρει τη μέγιστη δυνατή προστασία, καλύπτοντας ζημιές στο όχημά μας ακόμη και όταν προκύπτουν από δική μας υπαιτιότητα, ενώ περιλαμβάνει και κάλυψη για κακόβουλες πράξεις. Είναι η επιλογή που απευθύνεται κυρίως σε ιδιοκτήτες νέων ή υψηλής αξίας αυτοκινήτων,.
Τη γκάμα των επιλογών συμπληρώνει το πρόγραμμα Casco Flex, ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει καλύψεις όπως πυρκαγιά, κλοπή και φυσικές καταστροφές, όμως ΔΕΝ περιλαμβάνει την υποχρεωτική από το νόμο αστική ευθύνη. Η συγκεκριμένη επιλογή δίνει τη δυνατότητα για πιο στοχευμένες λύσεις, λειτουργώντας συμπληρωματικά σε άλλες καλύψεις.
Η σωστή ασφάλιση δεν είναι θέμα τύχης, αλλά επιλογής. Ανακαλύψτε σήμερα τη σιγουριά μιας μεγάλης εταιρείας με συνεχή και σταθερή παρουσία στον ασφαλιστικό χώρο - τη σιγουριά που προσφέρει η Groupama Ασφαλιστική εδώ και 98 χρόνια.
