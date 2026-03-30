Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Νέα άνοδος στα QS World University Rankings by Subject 2026

Κλείσιμο



Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει τη διαρκώς ενισχυόμενη διεθνή του θέση στην κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2026, τη μεγαλύτερη έως σήμερα έκδοση της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.900 πανεπιστήμια παγκοσμίως, εκ των οποίων άνω των 300 συμμετέχουν για πρώτη φορά.Η φετινή κατάταξη αποτυπώνει τη δυναμική πορεία του Ιδρύματος και τη διευρυνόμενη αναγνώριση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού του έργου, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον διεθνή ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, όπου κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Massachusetts Institute of Technology, το University of Oxford και το Stanford University κυριαρχούν διαχρονικά στις πρώτες θέσεις.Στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του Engineering and Technology, το ΕΜΠ, καταγράφοντας ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία.Η θέση αυτή αποτυπώνεται στους βασικούς δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι αναδεικνύουν την ποιότητα και τον διεθνή αντίκτυπο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, την αναγνώρισή του από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και τη στενή διασύνδεση των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.Παράλληλα, το ΕΜΠ καταγράφει σημαντικές διακρίσεις σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς, όπως το Engineering – Chemical (θέσεις 101–150), το Engineering – Civil and Structural (θέσεις 51–100), το Electrical and Electronic Engineering (θέση 130), το Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering (θέση 144) και το Mineral and Mining Engineering (θέσεις 51–100).Οι επιμέρους διακρίσεις του Πολυτεχνείου σε εξειδικευμένα πεδία της μηχανικής, στην πραγματικότητα επιβεβαιώνουν τη μακρά παράδοση και τεχνογνωσία της χώρας σε κρίσιμους τομείς υποδομών και φυσικών πόρων.Από τη σύγκριση των δύο τελευταίων ετών, προκύπτουν τα εξής:Από τη θέση 140 που βρισκόταν το 2025 (QS Subject – Engineering & Technology), το 2026 ανεβαίνει στη θέση 134 παγκοσμίως.Η βελτίωση αυτή, αν και αριθμητικά φαίνεται μικρή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της διεύρυνσης της βάσης αξιολόγησης καθώς βασίζεται σε περισσότερα από 1.900 ιδρύματα και εκατοντάδες νέες συμμετοχές.Την ίδια στιγμή, στη γενική κατάταξη QS 2026, το ΕΜΠ βρίσκεται στη θέση =355, η οποία είναι ελαφρώς χαμηλότερα από το 2025 (#=321), γεγονός που αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση - ενίσχυση στο core αντικείμενο (engineering) αλλά μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο συνολικό πανεπιστημιακό οικοσύστημα.Η άνοδος στο Engineering & Technology συνδέεται με συγκεκριμένους δείκτες:-Academic reputation: ενίσχυση διεθνούς φήμης

-Employer reputation: ισχυρή απορρόφηση αποφοίτων

-Citations & h-index: αυξημένος ερευνητικός αντίκτυπος

-International research network: μεγαλύτερη διεθνοποίηση συνεργασιών



Αυτοί οι δείκτες είναι ακριβώς εκείνοι που, διεθνώς, καθορίζουν την άνοδο πανεπιστημίων — όπως φαίνεται και από τη γενικότερη τάση του 2026, όπου πολλά ιδρύματα (π.χ. τα ινδικά IITs) κατέγραψαν σημαντικές βελτιώσεις χάρη σε επενδύσεις στην έρευνα και τη διεθνή δικτύωση.



Συγκρίνοντας τα επιμέρους επιστημονικά πεδία μεταξύ 2025 και 2026 Σταθερότητα με τάσεις βελτίωσης, αποτυπώνεται στην εικόνα των επιμέρους επιστημονικών αντικειμένων:



Πεδίο 2025 2026



Civil & Structural 51–100 51–100

Mechanical Engineering ≈145 144

Chemical Engineering – 101–150

Electrical Engineering – 130

Mineral & Mining – 51–100



Όπως προκύπτει, μεγαλύτερη δύναμη του ΕΜΠ παραμένουν τα δομικά έργα και οι υποδομές, όπου διατηρείται σταθερά στο top 100 παγκοσμίως.



Η συνολική εικόνα της διεθνούς παρουσίας του Μετσοβίου Πολυτεχνείου αποτυπώνει μια σαφή στρατηγική εξωστρέφειας και ποιότητας. Σε μια περίοδο όπου η διεθνής ανώτατη εκπαίδευση μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς και ο ανταγωνισμός είναι σαφώς πιο σκληρός, αφού χαρακτηρίζεται από ρεκόρ συμμετοχών πανεπιστημίων, ισχυρή άνοδο χωρών όπως η Ινδία, συνεχή κυριαρχία κορυφαίων ιδρυμάτων (MIT, Stanford, Oxford),

το ΕΜΠ καταφέρνει όχι μόνο να διατηρεί, αλλά και να ενισχύει το αποτύπωμά του.



Η άνοδος αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού και η συνεχής είσοδος νέων ιδρυμάτων στην κατάταξη.



Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο σταθερούς εκπροσώπους της Ελλάδας στο παγκόσμιο πανεπιστημιακό οικοσύστημα, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στον χάρτη της γνώσης και της καινοτομίας.



Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΜΠ διατηρεί σταθερή τη θέση του στο top 150 της μηχανικής παγκοσμίως. Παραμένει κορυφαίο στην Ελλάδα και ενισχύει την εικόνα του ως εξειδικευμένο τεχνολογικό ίδρυμα με υψηλό impact, οικοδομώντας σταθερά το διεθνές του κύρος με βάθος και συνέπεια.