Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Νέα άνοδος στα QS World University Rankings by Subject 2026

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
επιβεβαιώνει τη διαρκώς ενισχυόμενη διεθνή του θέση στην κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2026, τη μεγαλύτερη έως σήμερα έκδοση της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.900 πανεπιστήμια παγκοσμίως, εκ των οποίων άνω των 300 συμμετέχουν για πρώτη φορά.
Η φετινή κατάταξη αποτυπώνει τη δυναμική πορεία του Ιδρύματος και τη διευρυνόμενη αναγνώριση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού του έργου, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον διεθνή ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού, όπου κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Massachusetts Institute of Technology, το University of Oxford και το Stanford University κυριαρχούν διαχρονικά στις πρώτες θέσεις.
Στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του Engineering and Technology, το ΕΜΠ κατατάσσεται στη θέση 134 παγκοσμίως
, καταγράφοντας ουσιαστική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία.
Η θέση αυτή αποτυπώνεται στους βασικούς δείκτες αξιολόγησης, οι οποίοι αναδεικνύουν την ποιότητα και τον διεθνή αντίκτυπο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος, την αναγνώρισή του από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα και τη στενή διασύνδεση των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.
Παράλληλα, το ΕΜΠ καταγράφει σημαντικές διακρίσεις σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς, όπως το Engineering – Chemical (θέσεις 101–150), το Engineering – Civil and Structural (θέσεις 51–100), το Electrical and Electronic Engineering (θέση 130), το Mechanical, Aeronautical and Manufacturing Engineering (θέση 144) και το Mineral and Mining Engineering (θέσεις 51–100).
Οι επιμέρους διακρίσεις του Πολυτεχνείου σε εξειδικευμένα πεδία της μηχανικής, στην πραγματικότητα επιβεβαιώνουν τη μακρά παράδοση και τεχνογνωσία της χώρας σε κρίσιμους τομείς υποδομών και φυσικών πόρων.
Υπολογίσιμη η άνοδος του Μετσοβίου από το 2025 στο 2026
Από τη σύγκριση των δύο τελευταίων ετών, προκύπτουν τα εξής:
Από τη θέση 140 που βρισκόταν το 2025 (QS Subject – Engineering & Technology), το 2026 ανεβαίνει στη θέση 134 παγκοσμίως.
Η βελτίωση αυτή, αν και αριθμητικά φαίνεται μικρή, αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της διεύρυνσης της βάσης αξιολόγησης καθώς βασίζεται σε περισσότερα από 1.900 ιδρύματα και εκατοντάδες νέες συμμετοχές.
Την ίδια στιγμή, στη γενική κατάταξη QS 2026, το ΕΜΠ βρίσκεται στη θέση =355, η οποία είναι ελαφρώς χαμηλότερα από το 2025 (#=321), γεγονός που αναδεικνύει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση - ενίσχυση στο core αντικείμενο (engineering) αλλά μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο συνολικό πανεπιστημιακό οικοσύστημα.
Τι δείχνουν οι δείκτες της QS
Η άνοδος στο Engineering & Technology συνδέεται με συγκεκριμένους δείκτες:
-Academic reputation: ενίσχυση διεθνούς φήμης