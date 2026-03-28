Το βίντεο του Δένδια στο TikTok με τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Στο βίντεο ξεχωρίζουν τα τεθωρακισμένα M1117, οι τορπίλες Seahake-4 και η παρουσία του πυραύλου Aster-30

Μέσα από ανάρτηση στο TikTok, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επέλεξε να αναδείξει τα σύγχρονα οπλικά συστήματα που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα.

Στο περιεχόμενο της ανάρτησης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών. Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος».

@nikos_dendias Η παρουσία των συστημάτων καινοτομίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου δεν αποτελεί απλώς επίδειξη νέων τεχνολογιών. Αντανακλά τη στρατηγική μετάβαση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας, που βασίζεται στην τεχνολογική υπεροχή, την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις και την ενίσχυση της εθνικής αποτρεπτικής ισχύος.

Στο βίντεο ξεχωρίζουν τα τεθωρακισμένα M1117, τα οποία έχουν εξοπλιστεί με ελληνικά συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης, κάμερες υψηλής ανάλυσης και δυνατότητα διασύνδεσης με drones, προσφέροντας συνεχή εικόνα σε πραγματικό χρόνο προς τα κέντρα επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τορπίλες Seahake-4 γερμανικής προέλευσης, οι οποίες διαθέτουν καθοδήγηση μέσω οπτικής ίνας, χαρακτηριστικό που ενισχύει την ακρίβειά τους και τις καθιστά ανθεκτικές σε ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του πυραύλου Aster-30, ενός σύγχρονου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, ικανού να αναχαιτίζει ταυτόχρονα αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα μέσα σε μεγάλες αποστάσεις.
