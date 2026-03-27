Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Ηράκλειο Κρήτης

Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα το φορτηγό κινούνταν στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου, όταν ξαφνικά το τρέιλερ του αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρασύρει έξι σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/3) στη λεωφόρο Κνωσσού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε τρία σταθμευμένα οχήματα και τρεις μηχανές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας γυναίκας που μίλησε στο creta24.gr, το φορτηγό κινούνταν στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου, όταν ξαφνικά το τρέιλερ του αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρασύρει έξι σταθμευμένα οχήματα.


«Πέρασε το φορτηγό, "άνοιξε το ποδαράκι” και παρέσυρε δύο αυτοκίνητα και δυο μηχανάκια, ενώ όταν πήγε να σταματήσει για να δει τι έχει γίνει τράκαρε και ένα τελευταίο αυτοκίνητο», τόνισε.

Το ένα ΙΧ ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σταμάτησε σε ένα δέντρο μπροστά από καφετέρια της περιοχής, ενώ μία μηχανή κατέληξε στην είσοδο του καταστήματος.

Από το τροχαίο δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κλείσιμο

«Ευτυχώς οι άνθρωποι που κάθονταν στην καφετέρια δεν έπαθαν κάτι. Ένας άνθρωπος που έβγαινε από διπλανό κατάστημα πρόλαβε, ευτυχώς και πήδηξε και δεν τον τραυμάτισε το μηχανάκι που ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο», δήλωσε.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και διενεργεί προανάκριση.

Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

