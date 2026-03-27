Τροχαίο στο Ηράκλειο της Κρήτης, φορτηγό παρέσυρε τρία αυτοκίνητα και τρία δίκυκλα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με έναν αυτόπτη μάρτυρα το φορτηγό κινούνταν στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου, όταν ξαφνικά το τρέιλερ του αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρασύρει έξι σταθμευμένα οχήματα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/3) στη λεωφόρο Κνωσσού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε τρία σταθμευμένα οχήματα και τρεις μηχανές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας γυναίκας που μίλησε στο creta24.gr, το φορτηγό κινούνταν στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου, όταν ξαφνικά το τρέιλερ του αποσταθεροποιήθηκε με αποτέλεσμα να παρασύρει έξι σταθμευμένα οχήματα.
«Πέρασε το φορτηγό, "άνοιξε το ποδαράκι” και παρέσυρε δύο αυτοκίνητα και δυο μηχανάκια, ενώ όταν πήγε να σταματήσει για να δει τι έχει γίνει τράκαρε και ένα τελευταίο αυτοκίνητο», τόνισε.
Το ένα ΙΧ ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σταμάτησε σε ένα δέντρο μπροστά από καφετέρια της περιοχής, ενώ μία μηχανή κατέληξε στην είσοδο του καταστήματος.
Από το τροχαίο δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.
«Ευτυχώς οι άνθρωποι που κάθονταν στην καφετέρια δεν έπαθαν κάτι. Ένας άνθρωπος που έβγαινε από διπλανό κατάστημα πρόλαβε, ευτυχώς και πήδηξε και δεν τον τραυμάτισε το μηχανάκι που ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο», δήλωσε.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και διενεργεί προανάκριση.
Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.