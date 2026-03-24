Ρομά μπήκε με ψεύτικο όπλο σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα και απείλησε υπάλληλο, συνελήφθη από την Αστυνομία
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να εμπλέκεται σε παλιότερη υπόθεση κλοπής, θέλησε να προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης
Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στην Αστυνομία της Πάτρας, όταν κλήθηκε για περιστατικό σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Ιωνίας, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, αναφέρει το tempo24.
Όπως καταγγέλθηκε άνδρας Ρομά μπήκε με πιστόλι και προσεγγίζοντας υπάλληλο της είπε: «Πες στο αφεντικό σου να με “καθαρίσει”, αλλιώς θα ξανάρθω».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τον άνδρα να εξαφανίζεται, αλλά να συλλαμβάνεται λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινή απόσταση, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση, εξετάζει ως επικρατέστερο σενάριο, ο άνδρας να εμπλέκεται σε περιστατικό κλοπής που τέλεσε στο παρελθόν στο συγκεκριμένο κατάστημα, θέλοντας πιθανότατα με τη σημερινή του ενέργεια να εκφοβίσει τον υπεύθυνο ενόψει της δίκης.
Ψεύτικο το όπλοΌπως διαπιστώθηκε το όπλο ήταν ψεύτικο, ωστόσο σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα