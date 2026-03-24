Ρομά μπήκε με ψεύτικο όπλο σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα και απείλησε υπάλληλο, συνελήφθη από την Αστυνομία
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης φέρεται να εμπλέκεται σε παλιότερη υπόθεση κλοπής, θέλησε να προειδοποιήσει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στην Αστυνομία της Πάτρας, όταν κλήθηκε για περιστατικό σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Ιωνίας, στην αχαϊκή πρωτεύουσα, αναφέρει το tempo24.

Όπως καταγγέλθηκε άνδρας Ρομά μπήκε με πιστόλι και προσεγγίζοντας υπάλληλο της είπε: «Πες στο αφεντικό σου να με “καθαρίσει”, αλλιώς θα ξανάρθω».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τον άνδρα να εξαφανίζεται, αλλά να συλλαμβάνεται λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινή απόσταση, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Ψεύτικο το όπλο

Όπως διαπιστώθηκε το όπλο ήταν ψεύτικο, ωστόσο σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση, εξετάζει ως επικρατέστερο σενάριο, ο άνδρας να εμπλέκεται σε περιστατικό κλοπής που τέλεσε στο παρελθόν στο συγκεκριμένο κατάστημα, θέλοντας πιθανότατα με τη σημερινή του ενέργεια να εκφοβίσει τον υπεύθυνο ενόψει της δίκης.
Thema Insights

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

