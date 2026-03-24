Βούτηξαν ξανά οι δύτες στο «πηγάδι του διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης για τον 34χρονο αγνοούμενο, δείτε βίντεο

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης για τον εντοπισμό του 34χρονου δύτη , τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (22/3).Οι ελπίδες των συγγενών του πλέον εναποτίθενται σε ένα θαύμα, καθώς η επιχείρηση στο δεύτερο λιμανάκι εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο υποθαλάσσιο εγχείρημα.​Η έρευνα του Λιμενικού Σώματος επικεντρώνεται στο γνωστό «πηγάδι του διαβόλου» σε βάθος περίπου 28 μέτρων. Πρόκειται για ένα σημείο με άνοιγμα διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, το οποίο οδηγεί σε στενά ανοίγματα και δαιδαλώδεις στοές.Η επικινδυνότητα του σημείου είναι παγκοσμίως γνωστή στην κοινότητα των δυτών, καθώς στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (22/3), όταν ο 34χρονος αποφάσισε να πραγματοποιήσει υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του.Ωστόσο, μετά από λίγο ο συνοδός δύτης επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.Γρήγορα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν κάτω από την επιφάνεια. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται εξειδικευμένος εξοπλισμός.Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.Ο 34χρονος είναι επαγγελματίας πιλότος-κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία ενώ ζει μόνιμα στη Βούλα.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων, ιδιαίτερα αγαπητό στον κύκλο του που έχει μεγάλο πάθος με τις καταδύσεις και τις μηχανές. Ένα χόμπι στο οποίο είχε αφιερώσει αμέτρητες ώρες αποκτώντας σημαντική εμπειρία.



Όσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο στο protothema.gr για ένα πολύ καλό παιδί με ήθος και αγάπη για τη θάλασσα ενώ τονίζουν πως γνώριζε καλά το συγκεκριμένο σημείο.