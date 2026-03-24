Τρία επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη μέσα σε λίγες ώρες: Σύζυγος τράβηξε μαχαίρι και μπήκε στη μέση ο γιος του
Σε όλες τις περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν - Οι υποθέσεις διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές
Τρία σοβαρά ενδοοικογενειακά επεισόδια καταγγέλθηκαν χθες (23/3) το απόγευμα στην Κρήτη, δύο στο Ηράκλειο και ένα στο Ρέθυμνο, με εμπλεκόμενους πρώην συντρόφους αλλά και νυν ζευγάρι που ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση.
Στην πρώτη υπόθεση στο Ηράκλειο, ένας 54χρονος άνδρας και η 49χρονη πρώην σύντροφός του, και οι δύο βουλγαρικής υπηκοότητας, συνελήφθησαν μετά από καταγγελίες για αμοιβαία βία.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο άνδρας παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα που τον απαγόρευαν να την πλησιάζει σε απόσταση 50 μέτρων, ότι τη χαστούκισε και ότι την τράβηξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε στο πρόσωπο. Από την πλευρά του, ο 54χρονος κατήγγειλε ότι η 49χρονη τού προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο. Αμφότεροι συνελήφθησαν από τις Αρχές.
Η δεύτερη υπόθεση αφορά έναν 30χρονο άνδρα και την 31χρονη πρώην σύντροφό του, ελληνικής υπηκοότητας και οι δύο, επίσης στο Ηράκλειο. Ο άνδρας συνελήφθη μετά από καταγγελία της γυναίκας ότι την κλότσησε, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο πόδι, ενώ στη συνέχεια τη χαστούκισε.
Η τρίτη και πιο σοβαρή περίπτωση σημειώθηκε στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου ένας 62χρονος άνδρας αλβανικής υπηκοότητας απείλησε την 50χρονη σύζυγό του με μαχαίρι κατά τη διάρκεια καβγά. Ο γιος τους, ηλικίας 14 ετών, επενέβη και κατάφερε να πάρει το μαχαίρι από τον πατέρα, τερματίζοντας τον καβγά.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και οι υποθέσεις διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
