Επιχείρηση διάσωσης 38 αλλοδαπών σε λέμβο νότια της Ιεράπετρας
Επιχείρηση διάσωσης 38 αλλοδαπών σε λέμβο νότια της Ιεράπετρας
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι συνοδεία δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος
Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε νότια της Ιεράπετρας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συμμετοχή φορτηγού πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικά 38 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλοίο, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά τον εντοπισμό τους.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, συνοδεία δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικά 38 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλοίο, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά τον εντοπισμό τους.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, συνοδεία δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
