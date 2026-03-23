Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού που προσπάθησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς για να γλιτώσει τις κλήσεις
Ο οδηγός, υπήκοος Κροατίας, φέρεται να πρότεινε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, σε καθέναν από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στο κλιμάκιο ελέγχου
Να δωροδοκήσει αστυνομικούς επιχείρησε 69χρονος αλλοδαπός οδηγός φορτηγού, προκειμένου να αποφύγει τροχονομικές κυρώσεις.
Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων, ο οδηγός, υπήκοος Κροατίας, φέρεται να πρότεινε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, σε καθέναν από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στο κλιμάκιο ελέγχου, για να «κλείσει» την υπόθεση επί τόπου.
Ενεργώντας σύμφωνα με τον νόμο, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του οδηγού για απόπειρα δωροδοκίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
