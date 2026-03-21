Τα Estates Costa Lazaridi απέκτησαν την πρώτη πιστοποίηση Αναγεννητικής Αμπελοκαλλιέργειας στη χώρα, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο βιωσιμότητας για το ελληνικό κρασί
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στο Ληξούρι
Το επίκεντρο βρέθηκε 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης, σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο κοντά στο Ληξούρι. Το επίκεντρο βρέθηκε 10 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης, σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι κάτοικοι ανέφεραν αισθητές δονήσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα