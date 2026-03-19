23χρονος οδηγός μηχανής έκανε σούζες και έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική, δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media και τον «έκαψε»
Η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της προτροπής σε τέλεση αδικήματος και της επικίνδυνης οδήγησης

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση σε βάρος ενός 23χρονου αναβάτη μηχανής σχηματίστηκε από την ΕΛΑΣ.

Τον 23χρονο «τσίμπησαν» αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. που εντόπισαν τα βίντεο που ανέβαζε στα social media.

Σε ένα από τα βίντεο ο νεαρός μοτοσικλετιστής έκανε σούζες για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα σε δρόμο στην Αττική.

Οι αστυνομικοί που «χτενίζουν» τα social media για παρόμοια βίντεο, έρευνησαν τα πλάνα και ταυτοποίησαν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Οδηγός μηχανής έκανε σούζες με υπερβολική ταχύτητα


Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ


Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας ο οποίος προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για -20- δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Δείτε Επίσης