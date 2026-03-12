Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Συνέδριο της ELSA Athens για το Δίκαιο και την Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή
Συνέδριο της ELSA Athens για το Δίκαιο και την Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στο Athens Zafolia Hotel
Διήμερο επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Δίκαιο και Επιχειρηματικότητα στην Ψηφιακή Εποχή» διοργανώνει το ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής ένωσης φοιτητών Νομικής - ELSA Athens (The European Law Students' Association) την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Athens Zafolia Hotel και μεταξύ άλλων θα ζητηθούν ζητήματα που άπτονται του αστικού, εμπορικού, ενωσιακού και δημόσιου δικαίου και ανακύπτουν από τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παράλληλης εντατικοποίησης της ψηφιοποίησης του συναλλακτικού κόσμου.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο η ψηφιοποίηση επηρεάζει και αναδιαμορφώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν για τη νομική επιστήμη και την εφαρμογή του δικαίου.
Μέσα από θεματικές ενότητες και εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους επαγγελματίες του νομικού και επιχειρηματικού χώρου, θα εξεταστούν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς στην ψηφιακή εποχή, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής αλληλεπίδρασης με το κοινό.
Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο γόνιμου διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επαγγελματιών του δικαίου και των φοιτητών, συμβάλλοντας στην κατανόηση των εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον της επιχειρηματικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον.
Η συμμετοχή στο συνέδριο προϋποθέτει τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής, καθώς και την καταβολή του κόστους συμμετοχής (8 έως 12 ευρώ) ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Athens Zafolia Hotel και μεταξύ άλλων θα ζητηθούν ζητήματα που άπτονται του αστικού, εμπορικού, ενωσιακού και δημόσιου δικαίου και ανακύπτουν από τη διαρκή ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παράλληλης εντατικοποίησης της ψηφιοποίησης του συναλλακτικού κόσμου.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο η ψηφιοποίηση επηρεάζει και αναδιαμορφώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τις προκλήσεις που προκύπτουν για τη νομική επιστήμη και την εφαρμογή του δικαίου.
Μέσα από θεματικές ενότητες και εισηγήσεις που θα πραγματοποιηθούν από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους επαγγελματίες του νομικού και επιχειρηματικού χώρου, θα εξεταστούν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αγοράς στην ψηφιακή εποχή, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής αλληλεπίδρασης με το κοινό.
Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν χώρο γόνιμου διαλόγου μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των επαγγελματιών του δικαίου και των φοιτητών, συμβάλλοντας στην κατανόηση των εξελίξεων που διαμορφώνουν το μέλλον της επιχειρηματικότητας στο ψηφιακό περιβάλλον.
Η συμμετοχή στο συνέδριο προϋποθέτει τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας εγγραφής, καθώς και την καταβολή του κόστους συμμετοχής (8 έως 12 ευρώ) ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα