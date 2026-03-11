Στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan επενδύει ο Θοδωρής Κυριακού
Στην πλατφόρμα Uncensored του Piers Morgan επενδύει ο Θοδωρής Κυριακού

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στον πρόεδρο του Ομίλου Αντέννα και τον διεθνώς καταξιωμένο δημοσιογράφο

Στην πλατφόρμα Uncensored συμφώνησαν να επενδύσουν ο Θοδωρής Κυριακού, Πρόεδρος του Ομίλου Antenna, και ο Piers Morgan, ένας από τους σημαντικότερους δημοσιογράφους παγκοσμίως, με στόχο να αναπτύξουν έναν ισχυρό διεθνή όμιλο.

Η Uncensored, που δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια από τον Piers Morgan, έχει ήδη φτάσει το 1 δισ. προβολές, τα 30 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ τα debates του Morgan ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια προβολές και το 1 εκατ. αλληλεπιδράσεις κάθε εβδομάδα.

Αξιοποιώντας την επιρροή του Piers Morgan, ο οποίος έχει πάρει συνέντευξη από όλους τους παγκόσμιους ηγέτες και πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, όπως o Donald Trump, η Hilary Clinton, ο David Cameron και ο Volodymyr Zelenskyy, επόμενος σταθμός της επένδυσης είναι η ένταξη στην Uncensored μεγάλων ονομάτων της δημοσιογραφίας με παγκόσμια αναγνώριση και απήχηση.

Στην Uncensored, Διευθύνουσα Σύμβουλος συμφωνήθηκε να αναλάβει η Rashida Jones, πρώην Πρόεδρος του MSNBC και εδώ και έναν χρόνο σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του Θοδωρή Κυριακού.

Η Rashida Jones θεωρείται ένα από τα πιο δραστήρια στελέχη των media. Είναι βραβευμένη με Emmy και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τηλεοπτική δημοσιογραφία. Ως Πρόεδρος του MSNBC, επέκτεινε σημαντικά τη δραστηριότητα του δικτύου σε ένα σύγχρονο μέσο με streaming πλατφόρμες, social media, podcasts, live events και κινηματογραφικές παραγωγές.

 Με τη νέα επένδυση του Ομίλου Antenna, φιλοδοξία των Θοδωρή Κυριακού και Piers Morgan είναι να δημιουργήσουν έναν από τους μεγαλύτερους Ομίλους διεθνούς εμβέλειας, που προωθεί τον διάλογο και την έγκυρη ενημέρωση.

 Ο Piers Morgan δήλωσε: «Η φιλοδοξία για την Uncensored είναι να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς με τολμηρό και υψηλής απήχησης περιεχόμενο που ξεχωρίζει μέσα στον θόρυβο της σύγχρονης ενημέρωσης. Η Rashida Jones είναι ένα από τα πιο δυναμικά στελέχη στον χώρο των media και η πορεία της στη δημιουργία και ανάπτυξη οργανισμών είναι εντυπωσιακή. Με τη δική της ηγεσία και τη σημαντική στήριξη μιας εξαιρετικής και ιδιαίτερα έμπειρης ομάδας επενδυτών, με επικεφαλής τους Όμιλο Antenna και Raine Ventures, θα δημιουργήσουμε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς media διεθνώς.»
