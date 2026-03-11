Η Δούκισσα Νομικού λάμπει στο εξώφυλλο του Marie Claire Απριλίου, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ

Όπως λέει η Δούκισσα Νομικού,. Και η ίδια τα ενώνει όλα με μια σπάνια εργατικότητα: μια γυναίκα που χαίρεται να είναι ο εαυτός της και προτρέπει και τις άλλες γυναίκες να κάνουν το ίδιο και ναΑπό ένα τεύχος αφιερωμένο στην εμφάνισή μας δεν θα έλειπε όμως καιτα οποία προσπαθούν να φτάσουν γυναίκες.κάθε γενιά νομίζει πως τελείωσε. Κάθε γενιά διαψεύδεται.Πλαστική εφηβεία: ποιος έκλεψε τα χρόνια της αθωότητας από τα κορίτσια σήμερα; Καικαι τα απατηλά πρότυπα;Η Μόδα τον Απρίλιο γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική.Διαλέγουμε αξεσουάρ με γνώμονα όσα είδαμε στις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026.Οιέχουν επιστρέψει και έχουμε οδηγίες για το πως θα ενσωματώσετε στο στυλ σας το χαρακτηριστικό look με τους τονισμένους ώμους και τα pop χρώματα, με σύχγρονο τρόπο.Για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις στην πόλη διαλέγουμε, εμπριμέ υφάσματα καιΜέσα και έξω από το σπίτι,, όπως και οι δαντέλες και τα λεπτά πλεκτά πουλόβερ.Κάθε μήνα συναντάμε γυναίκες που μας εμπνέουν με την τέχνη και τις λέξεις τους. Σε αυτό το τεύχος:δεν φοβάται τις δύσκολες αλήθειες — είτε γράφει για Έλληνες κομμουνιστές στις ΗΠΑ του περασμένου αιώνα είτε για την ιδεολογία του φασισμού.δίνει ζωή σε μια διαφορετική μητέρα στην τηλεόραση και υποδύεται μία φαινομενικά ακίνδυνη σύζυγο στο θέατρο. Στην αληθινή ζωή πάντως κουβαλά όλη τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που της δίνει το πέρασμα του χρόνου.Έξιαπό την αναβίωση της παράστασης τηςστο Εθνικό Θέατρο μοιράζονται την προετοιμασία τους πριν ξανανέβουν στη σκηνή.μιλά για τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία, με αφορμή την, Μια γραμμή κύμα, την οποία επιμελείται στοΕίναι αυτή η εποχή του χρόνου: η ανακοίνωση των Prix d’Excellence de la Beauté του Marie Claire, δηλαδή των βραβείων ομορφιάς με το μεγαλύτερο κύρος διεθνώς! Διαβάστε τη λίστα με τα καλύτερα καλλυντικά της χρονιάς, όπως τα ψήφισαν οι beauty editors από όλο τον κόσμο.Η έμπνευση για το σπίτι έρχεται αυτό το μήνα από την Ιταλία: μια παλιά κατοικία στο μαγευτικό τοπίο της Τοσκάνης εκσυγχρονίζεται διατηρώντας τα σημάδια του χρόνου.Οργανικές φόρμες: καμπύλες γραμμές, γήινες υφές και γλυπτικά αντικείμενα επανασχεδιάζουν τον σύγχρονο χώρο — και τον φέρνουν πιο κοντά στη φυσική αρμονία.Marie Claire, Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες