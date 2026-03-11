Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Η Δούκισσα Νομικού λάμπει στο εξώφυλλο του Marie Claire Απριλίου, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ
Η πρέσβειρα της L’Oréal Paris φωτογραφίζεται πιο cool από ποτέ και μας μιλάει για την πολύπλευρη σχέση μας με την ομορφιά και τις αξίες που κρατά ως πυξίδα στη ζωή της, ενώ μοιράζεται μυστικά περιποίησης και αυτοφροντίδας
Όπως λέει η Δούκισσα Νομικού, “η ομορφιά είναι δύναμη, αυτοπεποίθηση, καλοσύνη”. Και η ίδια τα ενώνει όλα με μια σπάνια εργατικότητα: μια γυναίκα που χαίρεται να είναι ο εαυτός της και προτρέπει και τις άλλες γυναίκες να κάνουν το ίδιο και να “μην αλλάξουν για κανέναν”.
Από ένα τεύχος αφιερωμένο στην εμφάνισή μας δεν θα έλειπε όμως και η συζήτηση για τα μη ρεαλιστικά στάνταρντς τα οποία προσπαθούν να φτάσουν γυναίκες.
Η τυραννία της ομορφιάς: κάθε γενιά νομίζει πως τελείωσε. Κάθε γενιά διαψεύδεται.
Πλαστική εφηβεία: ποιος έκλεψε τα χρόνια της αθωότητας από τα κορίτσια σήμερα; Και πώς θα προστατεύσουμε τις σημερινές εφήβους από τη λαίλαπα των αισθητικών επεμβάσεων και τα απατηλά πρότυπα;
Η Μόδα τον Απρίλιο γίνεται ακόμη πιο συναρπαστική.
Διαλέγουμε αξεσουάρ με γνώμονα όσα είδαμε στις πασαρέλες της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026.
Οι δυναμικές σιλουέτες των 80s έχουν επιστρέψει και έχουμε οδηγίες για το πως θα ενσωματώσετε στο στυλ σας το χαρακτηριστικό look με τους τονισμένους ώμους και τα pop χρώματα, με σύχγρονο τρόπο.
Για τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις στην πόλη διαλέγουμε μίνι φορέματα, εμπριμέ υφάσματα και δερμάτινα σύνολα.
Μέσα και έξω από το σπίτι, οι παστέλ αποχρώσεις έχουν την τιμητική τους, όπως και οι δαντέλες και τα λεπτά πλεκτά πουλόβερ.
Κάθε μήνα συναντάμε γυναίκες που μας εμπνέουν με την τέχνη και τις λέξεις τους. Σε αυτό το τεύχος:
Η Σώτη Τριανταφύλλου δεν φοβάται τις δύσκολες αλήθειες — είτε γράφει για Έλληνες κομμουνιστές στις ΗΠΑ του περασμένου αιώνα είτε για την ιδεολογία του φασισμού.
Η Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους δίνει ζωή σε μια διαφορετική μητέρα στην τηλεόραση και υποδύεται μία φαινομενικά ακίνδυνη σύζυγο στο θέατρο. Στην αληθινή ζωή πάντως κουβαλά όλη τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που της δίνει το πέρασμα του χρόνου.
Έξι ερμηνεύτριες από την αναβίωση της παράστασης της Πίνα Μπάους, Kontakthof στο Εθνικό Θέατρο μοιράζονται την προετοιμασία τους πριν ξανανέβουν στη σκηνή.
Η Χλόη Ακριθάκη μιλά για τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία, με αφορμή την έκθεση για το έργο του πατέρα της, Μια γραμμή κύμα, την οποία επιμελείται στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς.
AND THE WINNER IS…
Είναι αυτή η εποχή του χρόνου: η ανακοίνωση των Prix d’Excellence de la Beauté του Marie Claire, δηλαδή των βραβείων ομορφιάς με το μεγαλύτερο κύρος διεθνώς! Διαβάστε τη λίστα με τα καλύτερα καλλυντικά της χρονιάς, όπως τα ψήφισαν οι beauty editors από όλο τον κόσμο.
ΑΦΙΕΡΩΜΑ MAISON
Η έμπνευση για το σπίτι έρχεται αυτό το μήνα από την Ιταλία: μια παλιά κατοικία στο μαγευτικό τοπίο της Τοσκάνης εκσυγχρονίζεται διατηρώντας τα σημάδια του χρόνου.
Οργανικές φόρμες: καμπύλες γραμμές, γήινες υφές και γλυπτικά αντικείμενα επανασχεδιάζουν τον σύγχρονο χώρο — και τον φέρνουν πιο κοντά στη φυσική αρμονία.
Marie Claire, Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες
