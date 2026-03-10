Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Αυξημένη η κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας, πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα
Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα σε αρκετά σημεία της Αττικής, με την κίνηση να βρίσκεται στο «κόκκινο» σε αρκετές κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, για ακόμη μία φορά, στη Λεωφόρο Κηφισού. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα, κατά διαστήματα, και στα δύο ρεύματα με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Την ίδια ώρα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα που διέρχονται από το Μαρούσι και το Χαλάνδρι, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων προς το κέντρο. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος του Νέου Κόσμου, αλλά και σε τμήματα της Αττικής Οδού κοντά στους κόμβους σύνδεσης με τις εθνικές οδούς.
Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, ενώ συστήνεται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω ταλαιπωρία.
Δείτε τον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους
