Επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Οπλισμένα πέταξαν δύο τουρκικά F-16
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις FIR Αθηνών

Επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Οπλισμένα πέταξαν δύο τουρκικά F-16

τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική

Επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Οπλισμένα πέταξαν δύο τουρκικά F-16
16 ΣΧΟΛΙΑ
Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβη σήμερα η τουρκική αεροπορία η οποία κλιμακώνει την παράνομη δραστηριότητά της πάνω από το Αιγαίο.

Όπως έγινε γνωστό, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν την Τετάρτη δύο σχηματισμοί μαχητικών F-16  (2×2 αεροσκάφη), καθώς και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τουρκικών αεροσκαφών σε πέντε.

Τα τουρκικά μαχητικά  προέβησαν σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. To CΝ-235 προέβη σε 4 παραβάσεις στο FIR Aθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα τέσσερα τουρκικά μαχητικά πέταξαν οπλισμένα πάνω από το Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
16 ΣΧΟΛΙΑ

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

