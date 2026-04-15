Επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Οπλισμένα πέταξαν δύο τουρκικά F-16
Επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά - Οπλισμένα πέταξαν δύο τουρκικά F-16
τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβη σήμερα η τουρκική αεροπορία η οποία κλιμακώνει την παράνομη δραστηριότητά της πάνω από το Αιγαίο.
Όπως έγινε γνωστό, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν την Τετάρτη δύο σχηματισμοί μαχητικών F-16 (2×2 αεροσκάφη), καθώς και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τουρκικών αεροσκαφών σε πέντε.
Τα τουρκικά μαχητικά προέβησαν σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. To CΝ-235 προέβη σε 4 παραβάσεις στο FIR Aθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα τέσσερα τουρκικά μαχητικά πέταξαν οπλισμένα πάνω από το Αιγαίο.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Όπως έγινε γνωστό, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν την Τετάρτη δύο σχηματισμοί μαχητικών F-16 (2×2 αεροσκάφη), καθώς και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τουρκικών αεροσκαφών σε πέντε.
Τα τουρκικά μαχητικά προέβησαν σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. To CΝ-235 προέβη σε 4 παραβάσεις στο FIR Aθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα τέσσερα τουρκικά μαχητικά πέταξαν οπλισμένα πάνω από το Αιγαίο.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
