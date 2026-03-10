Μαθητής Λυκείου ξυλοκόπησε 15χρονο στην Πάτρα για τη ζημιά στο κινητό της αδελφής του από ένα... νεράντζι
Σε βάρος του μαθητή που αναζητείται για να συλληφθεί, σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Θύμα ξυλοδαρμού από έναν μαθητή Λυκείου που αναζητείται έπεσε ένας 15χρονος μαθητής το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.news η επίθεση σε βάρος του 15χρονου έγινε μετά από σχολική εκδρομή στην οποία συμμετείχε όταν τον προσέγγισε ο δράστης και τον χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο πριν να επιβιβαστεί σε μηχανάκι και να τραπεί σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ο δράστης που αναζητείται για να συλληφθεί εντός αυτοφώρου, είναι μαθητής της Β’ τάξης του Λυκείου που συστεγάζεται με το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτά ο 15χρονος, στο συγκρότημα Μαρούδα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αιτία του ξυλοδαρμού του 15χρονου, φέρεται πως ήταν η ζημιά που προκλήθηκε στο κινητό τηλέφωνο της αδελφής του δράστη από παιχνίδι με νεράντζια κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
